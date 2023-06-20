Екологічні міністри ЄС спробують домовитися щодо знакового закону про довкілля

Екологічні міністри країн Європейського Союзу спробують сьогодні узгодити спільну позицію щодо знакового закону блоку про відновлення довкілля. Зараз 81% природних середовищ існування Європи перебуває у поганому стані.

Про це пише Reuters.

Закон викликав гострі політичні дебати: законодавці ЄС і деякі уряди виступили проти законопроєкту, запитуючи чи не наполягає блок на занадто сильному екологічному регулюванні промисловості.

Європейська комісія, яка розробляє закони ЄС, спочатку напрацювала вимоги щодо відновлення осушених торфовищ, які використовуються в сільському господарстві. Послабити їх вимагає низка країн, зокрема Ірландія. Ще одна зміна передбачає скасування зобов’язання гарантувати, що стан мулистих полів, луків, лісів тощо не погіршиться, замінивши його метою “вжити необхідних заходів” для запобігання цьому.

Країни, серед яких є Данія, також попередили, що закон може суперечити кліматичним цілям, якщо він перешкоджатиме будівництву нових вітряних електростанцій.

Комісія зі свого боку запевнила, що економічна діяльність може продовжуватися в районах, де відновлюється природа. Водночас принаймні сім країн, серед яких Данія, Нідерланди, Польща та Швеція, не підтримали останній проєкт закону.

Найбільша депутатська група в Європарламенті веде кампанію за його відхилення, стверджуючи, що виділення більшого простору для об’єктів, що підвищують біорізноманіття, на сільськогосподарських землях загрожує виробництву харчових продуктів.

Видання зазначає, що понад 3000 вчених спростували ці твердження, але майбутнє закону залишається хитким.

Нагадаємо, група міжнародних дослідників журналу Science заявила, що більше половини великих озер і водосховищ у світі зменшилися з початку 1990-х років, головним чином через зміну клімату, що посилює занепокоєння щодо запасів води для сільського господарства, гідроенергетики та споживання людьми.