На порядку денному зустрічі федерального канцлера Німеччина Олафа Шольца з прем’єр-міністром Китаю Лі Цяном є війна в Україні, торгівля та зміна клімату.

Про це повідомляє The Guardian.

Німеччина та Китай усьоме проводять урядові консультації на високому рівні. Зустріч відвається через день після того, як лідер Китаю Сі Цзіньпін зустрівся з держсекретарем США Ентоні Блінкеном, що свідчить про зусилля Пекіна налагодити контакт із Заходом і “розтопити” стосунки.

Фото: EPA/UPG 7-мі німецько-китайські урядові консультації

Лі, колишній секретар Комуністичної партії Шанхаю, обійняв посаду в березні. Він зустрівся вчора із президентом Німеччини Франком-Вальтером Штайнмаєром і повечеряв із Шольцем у канцелярії перед початком офіційних переговорів.

Німеччина прагне підтримувати хороші стосунки з Китаєм, її найбільшим торговим партнером, попри настороженість щодо все більшої напористості Пекіна та його відмови критикувати російське вторгнення в Україну. Нещодавно опублікована стратегія національної безпеки Німеччини описує Китай як “партнера, конкурента та системного суперника”.

Нагадаємо, китайська делегація у Німеччині є обмеженою, адже Берлін прагне уникнути враження, що він приймає КНР із надто розпростертими обіймами на тлі напруженості навколо Тайваню та непрямої підтримки Пекіном війни Росії в Україні − особливо для партнерів з ЄС, США та Японії.