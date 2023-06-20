Трамп заявив, що не передав президентські документи до Нацархіву через велику зайнятість

Колишній президент США Дональд Трамп не передав президентські документи до Національного архіву, оскільки був зайнятий і не встиг вийняти особисті речі з коробок, запакованих у Білому домі.

Про це він заявив в інтерв’ю Fox News, пише Bloomberg.

“Я хотів перебрати коробки та дістати всі свої особисті речі. Я поки що не хочу передавати це Нацархіву. І я був дуже зайнятий, ви ніби ж бачили це”, − сказав Трамп.

Під час інтерв'ю Трампа запитали про частину обвинувального висновку, в якій стверджується, що він наказав своєму помічникові перемістити документи після того, як їх запросив уряд. А також про те, що експрезидент намагався чинити тиск на своїх адвокатів, аби вони підтвердили, що він повністю виконав виклик до суду, попри те що це не так.

“Перш ніж відправити коробки, я повинен вивезти всі свої речі. Ці коробки були перемішані з усілякими речами − футболками для гольфу, одягом, штанами, взуттям, там було багато речей”, − сказав він.

За словами Трампа, всі документи, які перебувають у його розпорядженні, були розсекречені, і він нічого не знав про плани Пентагону щодо можливого вторгнення до Ірану (про це йшлося в одному з документів).

Раніше цього місяця Трампу було висунуто обвинувачення у 37 пунктах, пов’язаних із зберіганням секретних документів і перешкоджанням правосуддю. Він не визнав себе винним. Федеральний уряд вилучив у Трампа понад 300 документів із грифами секретності після того, як він залишив Білий дім, зокрема під час обшуку ФБР у його маєтку Мар-а-Лаго в серпні 2022 року.