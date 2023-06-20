Поводження талібів з афганськими жінками може бути рівноцінним “гендерному апартеїду”, − ООН

Гендерний апартеїд зараз не є міжнародним злочином, але може стати таким.

Поводження з афганськими жінками та дівчатами з боку талібів може бути рівноцінним “гендерному апартеїду”, оскільки їхні права продовжують серйозно порушуватися де-факто владою країни.

Про це спеціальний доповідач ООН з питань прав людини в Афганістані Річард Беннетт заявив у Раді з прав людини в Женеві, пише Reuters.

“Сильна, систематична та інституціоналізована дискримінація жінок і дівчат лежить в основі ідеології та правління Талібану, що також викликає занепокоєння щодо того, що вони можуть нести відповідальність за гендерний апартеїд”, − заявив Беннетт.

ООН визначає ґендерний апартеїд як “економічну та соціальну статеву дискримінацію осіб через їхню стать”.

“Ми вказали на необхідність детальнішого вивчення гендерного апартеїду, який зараз не є міжнародним злочином, але може стати таким”, − сказав доповідач журналістам.

Представник Талібану заявив, що їх адміністрація впроваджує ісламські закони, і звинуватив ООН і західні інституції в “пропаганді”. Таліби захопили владу в серпні 2021 року, різко обмеживши свободи та права жінок, зокрема право на середню та вищу освіту.

У звіті за липень-грудень 2022 року Беннетт виявив, що поводження з жінками та дівчатками з боку талібів “може бути рівносильним переслідуванню за ознакою статі, злочином проти людяності”.

У квітні цього року влада Талібану почала вводити заборону на роботу афганських жінок в ООН після того, як у грудні заборонила жінкам працювати в групах допомоги.

Додамо, апартеїд − офіційна політика расової дискримінації, сегрегації та гноблення, яку впродовж 1948-1991 рр. проводили правлячі кола Південно-Африканської Республіки проти місцевого чорношкірого населення, а також переселенців з Азії.