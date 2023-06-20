Франція має намір підтримати вступ України до НАТО, - ЗМІ

Також Париж хоче посадити Москву та Київ за стіл переговорів.

Франція має намір підтримати вступ України до НАТО, повідомляє Le Monde.

На засіданні Ради оборони в Єлисейському палаці, яке відбулося нещодавно, розглядали можливість приєднання Києва до Альянсу, проти чого досі виступали Париж, Берлін та Вашингтон, але захищали країни Центральної Європи, як-от Польща та країни Балтії.

Таким чином французька ініціатива буде спрямована на посилення тиску на Росію.

Відстоювати перспективу вступу України до НАТО, щоб вплинути на війну і спробувати посадити Москву та Київ за стіл переговорів - саме такий підхід зараз підтримує Франція у делікатних дискусіях між союзниками України напередодні щорічного саміту НАТО у Вільнюсі.

Вступ України до НАТО розглядають як самостійну гарантію безпеки, оскільки це може стримати Росію від продовження війни або, якщо війна припиниться, запобігти будь-якій новій агресії. Водночас анонсування такої перспективи мало би підштовхнути Президента Зеленського розпочати переговори з Путіним.

Діючи таким чином, Париж зближується з позиціями, які обстоюють країни Центральної Європи, більшість з яких виступають за вступ України до НАТО. "Позиція Франції зараз ближче до позиції Польщі, ніж позиції Німеччини", - підтвердив виданню іноземний дипломат.

Нагадаємо, ЗМІ також повідомляли, що Україну можуть прийняти в НАТО без ПДЧ. При цьому деякі південноєвропейські країни побоюються, що зняття бар'єру ще більше розлютить Росію. Водночас американський президент Джо Байден не планує полегшувати Україні вступ в Альянсу. За його словами, наша держава повинна відповідати усім потрібним стандартам.

Тим часом польський Сейм підтримав резолюцію про вступ України до НАТО, а глава МЗС Дмитро Кулеба закликав генсека Єнса Столтенберга зробити крок до членства нашої держави в Альянсі.