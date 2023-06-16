Україну можуть прийняти в НАТО без ПДЧ, - ЗМІ

Деякі південноєвропейські країни побоюються, що зняття бар'єру ПДЧ ще більше розлютить Росію.

Президент США Джо Байден готовий відмовитися від Плану дій щодо членства (ПДЧ) для України при вступі до НАТО. Втім, ця ідея все ще має супротивників серед інших членів альянсу.

Про це повідомляє Politico.

“Підтримка спрощення шляху України до членства в НАТО зростає в альянсі, що збільшує ймовірність того, що пропозиція стане офіційною під час великої зустрічі наступного місяця”, - йдеться у повідомленні.

Наразі члени НАТО зі Східної Європи хочуть, щоб Україна мала чіткий та неминучий шлях до членства, але деякі південноєвропейські країни побоюються, що зняття бар'єру ПДЧ ще більше розлютить Росію.

Водночас Генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг у приватному порядку запропонував союзникам погодитися на приєднання України до НАТО після війни без ПДЧ.

Це прискорить вступ україни до НАТО, хоча і не дає жодних часових рамок чи гарантій того, що Київ врешті-решт отримає одностайне схвалення свого членства.

Джерела видання у НАТО вважають, що Альянс може підтримати вступ України без ПДЧ.

Цю ідею підтримав навіть міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус, котрий сказав, що “був би відкритий для цього".

А дипломат із північної Європи наголосив, що скасування ПДЧ “може бути” одним із кількох компонентів політичного пакету, запропонованого Україні у Вільнюсі, разом із “ймовірними двосторонніми гарантіями безпеки”, але що “обговорення розпочнуться наступного тижня”.

Водночас є і проблема Угорщини та Туреччини, яким “незручно” просувати Україну на шляху членства у НАТО.

Крім того, є думка Джоша Шиффрінсона з Інституту Като, котрий вважає, що це зменшує мотиви Росії згортати нинішню війну та надає їй сильні стимули брати участь у війні, якщо НАТО прискорює членство України “після нинішнього конфлікту”.

Нагадаємо, новий формат співпраці між Україною та Північноатлантичним альянсом може запрацювати вже з липня, на саміті НАТО у Вільнюсі, або після нього.Йдеться про Раду Україна-НАТО, створення якої нещодавно анонсував генсек блоку Єнс Столтенберг. Натомість чинний формат взаємодії, створена в 1997 році Комісія Україна-НАТО, відійде в минуле.