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Канада скоро доставить до України майже 1,5 млн набоїв

Також йдеться про партію у 6750 гвинтівок.

Канада скоро доставить до України майже 1,5 млн набоїв
Фото: EPA

Канада протягом найближчих днів завершить доставку до України тисяч гвинтівок та мільйона набоїв, про виділення яких було оголошено у квітні.

Про це оголосили у Міністерстві оборони Канади.

“Протягом найближчих днів до України буде доставлена раніше оголошена канадська допомога, а саме 6750 наступальних гвинтівок, 1,1 млн набоїв калібром 7,62 мм, 250 тис. набоїв калібру 5,56 мм й 70 тис. снайперських набоїв”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що Канада “й надалі співпрацюватиме із союзниками й партнерами, аби надати Україні військову допомогу, необхідну їй для самозахисту”.

Нагадаємо, що Канада зобов’язалася виділити ще $500 мільйонів через надання 200 критично важливих ракет для систем протиповітряної оборони.

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