​НАТО створило центр для захисту підводних трубопроводів через загрозу атаки Росії на західну інфраструктуру

Росія картує життєво важливу західну інфраструктуру для енергетики та інтернету у водах навколо Європи.

НАТО відкрило новий центр для захисту підводних трубопроводів і кабелів після атаки на трубопроводи "Північний потік", передає АР.

Такий крок альянс зробив через те, що Росія картує життєво важливу західну інфраструктуру для енергетики та інтернету у водах навколо Європи.

"Російські кораблі активно наносили на карту нашу критично важливу підводну інфраструктуру. Є підвищені побоювання, що Росія може націлитись на підводні кабелі та іншу критично важливу інфраструктуру, намагаючись порушити життя на Заході", - зазначив очільник центру генерал-лейтенант Ханс-Вернер Вірманн.

Напади на газопроводи "Північний потік-1" та "Північний потік-2" все ще розслідують. Із того часу НАТО розширило свою присутність у Балтійському та Північному морях, залучивши десятки кораблів за підтримки морської патрульної авіації та підводного обладнання, зокрема, безпілотників.

Лише Північне море перетинають близько 8000 кілометрів (5000 миль) нафто- та газопроводів, а за системами, мережами неможливо спостерігати цілодобово та без вихідних. Щорічно у світі реєструється близько 100 інцидентів із перерізанням кабелю, і часто важко сказати, чи були вони навмисними.

"У нас не може бути присутності НАТО на цих тисячах кілометрів підводної інфраструктури. Але ми можемо краще збирати… розвіддані, обмінюватися інформацією, з'єднувати точки, тому що й у приватному секторі є багато інформації ", - заявив журналістам генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг.

Новостворений центр і союзники з НАТО зосереджуються на галузях підвищеного ризику. Трубопроводи на мілководді, до яких можуть легко дістатися водолази, значно вразливі. Потенційне пошкодження кабелів можна зменшити, просто підключивши більше кабелів.

"Для підтримки центру союзники вирішили створити критично важливу мережу підводної інфраструктури, яка об'єднує НАТО, союзників та представників приватного сектору. Це допоможе покращити обмін інформацією про ризики та загрози, що розвиваються", — сказав Вірманн.

Нагадаємо, BBC із посиланням на документи розслідування раніше повідомило, що російські кораблі були неподалік місця, де згодом відбулися вибухи на газопроводах "Північний потік". Обидва кораблі здатні проводити підводні операції. Одразу після диверсій дехто на Заході вказав на Росію, але Москва звинуватила натомість Захід, зокрема Велику Британію.

Тим часом Швеція сподівається, що до осені зможе визначити, хто стоїть за саботажем газопроводів Nord Stream.