Журналісти оприлюднили нові дані про російські кораблі, що перебували неподалік місць вибухів на "Північних потоках"

Два з них були там у червні, а один – безпосередньо в місяць вибухів, у вересні.

Російські кораблі були неподалік місця, де згодом відбулися вибухи на газопроводах "Північний потік". Обидва кораблі здатні проводити підводні операції, пише BBC із посиланням на документи розслідування.

Судна виявили завдяки перехопленню комунікації ВМС РФ.

Причина вибухів на газопроводах, призначених для транспортування газу з Росії до Європи, точно не відома. Одразу після диверсій дехто на Заході вказав на Росію, але Москва звинуватила натомість Захід, зокрема Велику Британію.

Після цього звʼявилися дані, що до вибухів можуть бути причетні українці, але не українська влада.

Офіційне розслідування все ще триває – його ведуть Данія і Швеція, у водах яких відбулися вибухи. Вони кажуть, що інцидент є наслідком диверсії. У програмі в телевізійному документальному серіалі "Війна тіней Путіна" та супровідному англомовному подкасті "Холодний фронт" є можливий натяк на причетність Росії.

Минулого місяця в серіалі данського DR, норвезького NRK, шведського SVT і фінського Yle було виявлено, що російські судна, здавалося, створювали карту вітрових електростанцій у Північному морі, в тому числі біля узбережжя Великої Британії.

"Тепер останній епізод зосереджений на, як вони кажуть, підозрілих рухах кораблів напередодні вибухів на Nord Stream", – зазначили в медіа.

Вважається, що серед кораблів були науково-дослідне судно ВМС Росії "Сибіряков", буксир СБ-123 і третє судно російського військово-морського флоту, назву якого ЗМІ не вдалося ідентифікувати. Це були так звані кораблі-привиди – вони йшли з вимкненими радарами. Однак журналістам вдалось відстежити їхнє пересування через перехоплення радіозвʼязку.

Кажуть, що ці кораблі перебували поблизу місця вибуху кілька годин, а в одному випадку майже цілу добу. Вважається, що одне з суден, "Сибіряков", здатне вести підводне спостереження та картографування, а також запускати невеликий підводний апарат.

Два кораблі були поблизу місць вибухів у червні, а третє – в вересні, коли й стався підрив.

Це не перша публікація даних про перебування російських кораблів біля місць вибуху.

Вибухи на російських газопроводах відбулися в вересні 2022. Вибухнули нитки обох газопроводів, і першого, і другого. Росія зібралася законсервувати їх. Попередні висновки слідства Швеції та Данії свідчать про те, що підриви були умисними.

У лютому американська газета New York Times з посиланням на знайомих із розслідуванням посадовців писала, що до підривів можуть бути причетні "проукраїнські групи". При цьому про те, що ці диверсії були санкціоновані українською владою, інформації немає. За даними британської газети The Times, спонсором вибухів на російських газопроводах "Північний потік" виступив громадянин України, неповʼязаний із владою. Організація диверсії була приватною ініціативою.

Міністр оборони Олексій Резніков заявив, що українська влада не причетна до вибухів на російських газопроводах "Північний потік", що відбулися в Балтійському морі восени.

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк відкинув причетність України до диверсій, а в Білому домі порадили не квапитися з висновками розслідування.

Згодом президент Володимир Зеленський заявив, що Україна точно не несе відповідальності за підриви, а поширення даних про причетність українців може грати на руку як Росії, так і бізнес-групам, які воліють уникнути потужних санкцій і продовжувати бізнес із росіянами.