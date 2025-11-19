Суспільне: суд в Італії схвалив екстрадицію українця Кузнєцова до Німеччини

Очікується, що екстрадиція Сергія Кузнєцова до Німеччини відбудеться протягом десяти днів.

Про це повідомляє Суспільне з посиланням на адвоката Миколу Катеринчука.

Про використання cookies

Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies