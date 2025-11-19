Суспільне: суд в Італії схвалив екстрадицію українця Кузнєцова до Німеччини

Верховний суд Італії схвалив екстрадицію українця Сергія Кузнєцова до Німеччини.
Про це повідомляє Суспільне з посиланням на адвоката Миколу Катеринчука.
Очікується, що екстрадиція Сергія Кузнєцова до Німеччини відбудеться протягом десяти днів.
Адвокат Кухнєцова Микола Катеринчук назвав рішення про екстрадицію "негативним".
Що відомо про справу Кузнєцова
- За даними слідства, Кузнєцов міг входити до групи людей, які в 2022-му провели диверсію на російських газопроводах "Північний потік", яким газ країни-агресора доставляли до Європи. Українця підозрюють у змові з метою спричинення вибуху, антиконституційній диверсії і знищенні споруд.
- Український військовослужбовець Сергій Кузнєцов, якого Італія заарештувала за ордером, виданим Німеччиною, припинив голодування.
- Апеляційний суд Болоньї підтвердив рішення про екстрадицію з Італії до Німеччини громадянина України Сергія Кузнєцова.
- Перед тим Касаційний суд скасував рішення про його екстрадицію до Німеччини.