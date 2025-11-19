“Відповіді сповнені пропаганди”: італійська Corriere della Sera відмовилась публікувати інтерв’ю з Лавровим
ГоловнаСвіт

Суспільне: суд в Італії схвалив екстрадицію українця Кузнєцова до Німеччини

Кузнєцова можуть екстрадувати протягом десяти днів.

Суспільне: суд в Італії схвалив екстрадицію українця Кузнєцова до Німеччини
Сергій Кузнєцов, архівне фото
Фото: ANSA

Верховний суд Італії схвалив екстрадицію українця Сергія Кузнєцова до Німеччини.

Про це повідомляє Суспільне з посиланням на адвоката Миколу Катеринчука.

Очікується, що екстрадиція Сергія Кузнєцова до Німеччини відбудеться протягом десяти днів.

Адвокат Кухнєцова Микола Катеринчук назвав рішення про екстрадицію "негативним".

Що відомо про справу Кузнєцова

  • За даними слідства, Кузнєцов міг входити до групи людей, які в 2022-му провели диверсію на російських газопроводах "Північний потік", яким газ країни-агресора доставляли до Європи. Українця підозрюють у змові з метою спричинення вибуху, антиконституційній диверсії і знищенні споруд. 
  • Український військовослужбовець Сергій Кузнєцов, якого Італія заарештувала за ордером, виданим Німеччиною, припинив голодування
  • Апеляційний суд Болоньї підтвердив рішення про екстрадицію з Італії до Німеччини громадянина України Сергія Кузнєцова.
  • Перед тим Касаційний суд скасував рішення про його екстрадицію до Німеччини.
﻿
