ГоловнаСвіт

Трамп хоче, щоб Німеччина очолила командування НАТО в Європі, - The Times

Зокрема, він пропонував, аби  Берлін призначав командувача сил Альянсу, таким чином порушивши традицію, що існує понад 70 років.

Міноборони Німеччини
Фото: https://www.spiegel.de/

Сполучені Штати Америки хотіли би, щоб Німеччина взяла на себе командування силами НАТО в Європі. 

Про це заявив на Берлінській конференції з безпеки спецпредставник американського президента Дональда Трампа в Альянсі Метью Вітакер, пише британська газета The Times.

Зокрема, він запропонував, щоб Берлін призначав командувача сил Альянсу а ЄС, таким чином порушивши традицію, що існує понад 70 років.

"Я з нетерпінням чекаю того дня, коли Німеччина приїде в США і скаже: "Ми готові зайняти пост верховного головнокомандувача об'єднаних сил НАТО". Думаю, до цього ще далеко, але я з нетерпінням чекаю цих обговорень", – сказав Вітакер. 

Він висловив сподівання, що через 15 років, а може й раніше, відбудеться дискусія, в якій Європа заявить про готовність узяти на себе "справжнє лідерство".

Видання зазначає, що слова Вітакера "викликали шок" у німецького генерала НАТО Вольфганга Віна, який сидів поруч із ним. Він заявив, що дещо здивований такою пропозицією, оскільки об'єднаними військами НАТО впродовж усієї історії командував виключно чотиризірковий генерал США. 

Зараз посаду командувача сил НАТО а ЄС займає генерал повітряних сил США Алексус Гринкевич.

Вітакер похвалив Німеччину за те, що вона допомогла домовитися про нову ціль НАТО для союзників - витрачати 3,5% свого ВВП на озброєння та ще 1,5% на ширші питання безпеки, а також - за розроблення плану досягнення цієї цілі до 2029 року.

Вітакер назвав Берлін "яскравим прикладом" для наслідування іншим союзникам і закликав їх "активізуватися" та наслідувати німців у "посиленні потенціалу стримування Альянсу та підтримці України". 

Зазначимо, що міністр оборони Німеччини нещодавно заявив, що до 2029 року країна не зможе витрачати на оборонні потреби 3,5% свого ВВП, як планував уряд. 

  • Раніше Вітакер заявив, що європейські держави мають зайняти більш рішучу позицію щодо Росії, зокрема у питанні використання заморожених російських активів. 
