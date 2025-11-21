В Україні шириться нова шахрайська схема, ціллю якої є пенсіонери
В Україні шириться нова шахрайська схема, ціллю якої є пенсіонери
База про онко, яку мають знати всі. Пояснює Арман Качарян, меддиректор Національного інституту раку
США зняли майже $900 млн із рахунку в МВФ. Аргентина отримала таку ж суму напередодні платежу за боргом
Зеленський про Міндіча: «Президент країни, яка перебуває у стані війни, не може мати друзів»
Саакашвілі після трьох років лікування повернули до тюрми
СБУ викрила всю агентурну мережу зрадника Андрія Деркача та масштабні злочини у сфері енергетики
На зустрічі "Слуги народу" із Зеленським "Міндіч" та "Алібаба" не прозвучало жодного разу
"Відповіді сповнені пропаганди": італійська Corriere della Sera відмовилась публікувати інтерв'ю з Лавровим
Головну військову прокурорку Ізраїлю заарештували через витік відео з нібито катуванням палестинця
На Вучича подали скаргу до прокуратури у справі "снайперського туризму" в Сараєві

За даними позивача, Вучич, тоді молодий доброволець, був присутній на одному з військових постів у Сараєві, звідки, за свідченнями очевидців, іноземці та сербські ультранаціоналісти стріляли по цивільних.

На Вучича подали скаргу до прокуратури у справі "снайперського туризму" в Сараєві
президент Сербії Александар Вучич
Фото: EPA/UPG

Хорватський журналіст-розслідувач Домагой Маргетич подав скаргу до прокуратури Мілана на президента Сербії Александра Вучича щодо його можливої причетності до справи "Сараєвського сафарі". За даними свідків, снайпери з Італії та інших країн нібито приїжджали до боснійської столиці і під час чотирирічної облоги міста у 1990-х роках стріляли по цивільних.

Про це пише The Guardian

Зазначається, нещодавно Маргетич опублікував у соціальних мережах матеріали, у яких йдеться про те, що Вучич, тоді молодий доброволець, був присутній на одному з військових постів у Сараєві, звідки, за свідченнями очевидців, іноземці та сербські ультранаціоналісти стріляли по цивільних у рамках "Сараєвського сафарі". 

Минулими вихідними прокуратура Мілана розпочала розслідування з метою встановити італійців, які могли бути причетні, за звинуваченнями у навмисному вбивстві, обтяженому жорстокістю та ницими мотивами.

За даними слідства, групи "снайперів-туристів" нібито брали участь у масових убивствах, заплативши великі суми солдатам армії Радована Караджича – колишнього лідера боснійських сербів, засудженого у 2016 році за геноцид і злочини проти людяності – щоб їх доправили на пагорби навколо Сараєва, звідки вони могли розважатися стріляниною по мешканцях міста.

Снайпери були одним із найстрашніших елементів життя в обложеному Сараєві, адже вони вибірково вбивали людей на вулицях, включаючи дітей. Понад 10 000 людей загинули в Сараєві від артилерійського обстрілу та снайперського вогню між 1992 і 1996 роками під час найдовшої облоги в сучасній історії, що почалася після проголошення незалежності Боснії і Герцеговини від Югославії.

Розслідування почалося після юридичної скарги письменника Еціо Ґаваццені з Мілана, який збирав докази, а також після звіту, надісланого прокурорам колишньою меркою Сараєва Беняміною Каріч. Ґаваццені розповів, що вперше прочитав про нібито снайперів-туристів у 1990-х в італійській пресі, але почав розслідувати серйозніше після перегляду документального фільму Sarajevo Safari (2022) словенського режисера Мірана Зупанича.

Юрист Нікола Бріджіда, який допомагав Ґаваццені готувати матеріали, заявив:, що докази, зібрані Ґаваццені після тривалого розслідування, є переконливими і можуть "привести до серйозного слідства щодо встановлення винних". Є також звіт колишньої мерки Сараєва.

Ґаваццені стверджує, що дуже багато італійців нібито були причетні, не називаючи точної кількості. 

"Там були німці, французи, англійці… люди з усіх західних країн, які платили великі гроші, щоб приїхати і стріляти в цивільних. Не було політичних чи релігійних мотивів. Це були багаті люди, які їхали туди заради розваги та особистого задоволення. Люди, які люблять зброю, які, можливо, ходять у тири або їздять на сафарі в Африку", – розповів він. 

За його словами, італійські підозрювані зустрічалися у Трієсті, а потім їхали до Белграда, звідки боснійські сербські солдати доставляли їх на пагорби Сараєва.

"Це був трафік воєнних туристів, які приїздили стріляти в людей", – сказав він. 

Вучич поки не коментував ці звинувачення. Проте чутки про його перебування в Сараєві циркулюють роками.

В інтерв’ю 2021 року боснійському телеканалу президент Сербії категорично заперечив, що коли-небудь стріляв по місту в облозі, назвавши ці обвинувачення політичною маніпуляцією, що походить із націоналістичної риторики його молодості та крихкого балансу сил у регіоні.
﻿
