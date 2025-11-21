ЄС висловив підтримку Греції після російських погроз

Європейська комісія висловила повну солідарність Євросоюзу з Грецією після того, як Міністерство закордонних справ Росії висловило безпрецедентні погрози Афінам.

Про це повідомляє Kathimerini.

“Не дивно, що Росія вдається до погроз. Звичайно, ми повністю солідарні з Грецією”, – сказала речниця Єврокомісії Аніта Харпер.

Вона додала, що ЄС побачив, “на що здатна Росія, і тому ми з Україною”. Крім того, поведінка Росії включає провокаційні дії та численні гібридні загрози проти держав-членів ЄС.

В свою чергу, грецькі джерела наголосили, що укладання міждержавних угод є самоочевидним правом кожної держави, особливо коли такі угоди, як угода між Грецією та Україною. Вони підсумували, що загрози суверенним державам автоматично відхиляються.

Вчора речниця МЗС РФ Марія Захарова звинуватила Грецію у “проведенні провокаційної, конфронтаційної політики щодо Росії” та вчиненні “відверто ворожих дій”. Захарова заявила, що Росія дасть відповідь.