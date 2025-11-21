“Відповіді сповнені пропаганди”: італійська Corriere della Sera відмовилась публікувати інтерв’ю з Лавровим
ГоловнаСвіт

ЄС висловив підтримку Греції після російських погроз

МЗС Росії не сподобалась угода Греції та України щодо виробництва морських дронів.

ЄС висловив підтримку Греції після російських погроз
Речниця МЗС РФ Марія Захарова

Європейська комісія висловила повну солідарність Євросоюзу з Грецією після того, як Міністерство закордонних справ Росії висловило безпрецедентні погрози Афінам. 

Про це повідомляє Kathimerini.

“Не дивно, що Росія вдається до погроз. Звичайно, ми повністю солідарні з Грецією”, – сказала речниця Єврокомісії Аніта Харпер.

Вона додала, що ЄС побачив, “на що здатна Росія, і тому ми з Україною”. Крім того, поведінка Росії включає провокаційні дії та численні гібридні загрози проти держав-членів ЄС. 

В свою чергу, грецькі джерела наголосили, що укладання міждержавних угод є самоочевидним правом кожної держави, особливо коли такі угоди, як угода між Грецією та Україною. Вони підсумували, що загрози суверенним державам автоматично відхиляються.

Вчора речниця МЗС РФ Марія Захарова звинуватила Грецію у “проведенні провокаційної, конфронтаційної політики щодо Росії” та вчиненні “відверто ворожих дій”. Захарова заявила, що Росія дасть відповідь.
