“Відповіді сповнені пропаганди”: італійська Corriere della Sera відмовилась публікувати інтерв’ю з Лавровим
“Відповіді сповнені пропаганди”: італійська Corriere della Sera відмовилась публікувати інтерв’ю з Лавровим
В Україні шириться нова шахрайська схема, ціллю якої є пенсіонери
В Україні шириться нова шахрайська схема, ціллю якої є пенсіонери
СБУ викрила всю агентурну мережу зрадника Андрія Деркача та масштабні злочини у сфері енергетики
ЕксклюзивСБУ викрила всю агентурну мережу зрадника Андрія Деркача та масштабні злочини у сфері енергетики
Зеленський про Міндіча: «Президент країни, яка перебуває у стані війни, не може мати друзів»
Зеленський про Міндіча: «Президент країни, яка перебуває у стані війни, не може мати друзів»
Головну військову прокурорку Ізраїлю заарештували через витік відео з нібито катуванням палестинця
Головну військову прокурорку Ізраїлю заарештували через витік відео з нібито катуванням палестинця
США зняли майже $900 млн із рахунку в МВФ. Аргентина отримала таку ж суму напередодні платежу за боргом
США зняли майже $900 млн із рахунку в МВФ. Аргентина отримала таку ж суму напередодні платежу за боргом
Саакашвілі після трьох років лікування повернули до тюрми
Саакашвілі після трьох років лікування повернули до тюрми
Великобританія відмовилась передавати Україні дрони MQ-9 Reaper, які виводять з експлуатації
Великобританія відмовилась передавати Україні дрони MQ-9 Reaper, які виводять з експлуатації
На зустрічі “Слуги народу” із Зеленським “Міндіч” та “Алібаба” не прозвучало жодного разу
ЕксклюзивНа зустрічі “Слуги народу” із Зеленським “Міндіч” та “Алібаба” не прозвучало жодного разу
ГоловнаСвіт

Уночі Румунія піднімала у повітря винищувачі через російську атаку на південь Одещини

У прикордонних селах над Дунаєм оголошували повітряну тривогу.

Уночі Румунія піднімала у повітря винищувачі через російську атаку на південь Одещини
Фото: EPA/UPG

Уночі 22 листопада Румунія піднімала у повітря винищувачі через російську атаку на південь Одещини. У румунських селищах над Дунаєм оголошували повітряну тривогу. 

Про це інформує Digi24.

За інформацією міноборони Румунії, два F-16 злетіли з 86-ї авіабази для моніторингу повітряної ситуації через масовані атаки РФ в районі Ізмаїла, біля румунської території. 

Проникнення безпілотників РФ у повітряному просторі Румунії не зафіксували.

"Міністерство національної оборони постійно підтримує високий рівень пильності та забезпечує суворий нагляд за національним повітряним, морським і наземним простором. Ми перебуваємо в постійному контакті з нашими союзниками, обмінюємося оперативною інформацією в режимі реального часу та діємо рішуче для гарантування безпеки Румунії та східного флангу НАТО", – зазначили у відомстві.
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies