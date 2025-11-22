Уночі Румунія піднімала у повітря винищувачі через російську атаку на південь Одещини

Уночі 22 листопада Румунія піднімала у повітря винищувачі через російську атаку на південь Одещини. У румунських селищах над Дунаєм оголошували повітряну тривогу.

Про це інформує Digi24.

За інформацією міноборони Румунії, два F-16 злетіли з 86-ї авіабази для моніторингу повітряної ситуації через масовані атаки РФ в районі Ізмаїла, біля румунської території.

Проникнення безпілотників РФ у повітряному просторі Румунії не зафіксували.

"Міністерство національної оборони постійно підтримує високий рівень пильності та забезпечує суворий нагляд за національним повітряним, морським і наземним простором. Ми перебуваємо в постійному контакті з нашими союзниками, обмінюємося оперативною інформацією в режимі реального часу та діємо рішуче для гарантування безпеки Румунії та східного флангу НАТО", – зазначили у відомстві.