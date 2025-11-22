Саакашвілі після трьох років лікування повернули до тюрми
На Одещині росіяни атакували БпЛА пункт пропуску "Орлівка" на кордоні з Румунією

На півдні Одещини через обстріли постраждали двоє цивільних.

На Одещині росіяни атакували БпЛА пункт пропуску "Орлівка" на кордоні з Румунією
пошкоджений пункт пропуску Орлівка на Одещині
Фото: Державна митна служба України

Вночі росіяни завдали чергового масованого удару по півдню Одещини. Також під ворожим ударом опинився пункт пропуску "Орлівка" на кордоні з Румунією.

Про це інформують очільник Одеської ОВА Олег Кіпер та Державна митна служба України.

"Зафіксовано пошкодження об’єктів цивільного призначення. Пошкоджено фасади, дахи та скління адміністративних будівель. На автостоянці пошкоджень зазнали 11 вантажних автомобілей", – каже Кіпер.

Фото: Олег Кіпер

Попередньо, відомо про двох постраждалих. Їм надається необхідна медична допомога.

Також уночі 22 листопада під ворожими обстрілами опинився міжнародний пункт пропуску "Орлівка" на кордоні з Румунією. Там пошкоджено інфраструктуру поромного комплексу.

"Міжнародний пункт пропуску Орлівка тимчасово призупиняє роботу.  Наразі здійснюються всі необхідні заходи щодо ліквідації наслідків.  Просимо для перетину кордону скористатися іншими найближчими пунктами пропуску", – наголосили у Держмитслужбі.
