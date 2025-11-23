З початку повномасштабного вторгнення РФ втратила в Україні близько 1 165 260 солдатів

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 23.11.25 орієнтовно склали:

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

За минулу добу Сили оборони ліквідували ще 920 російських солдатів, знищили 2 ворожі танки та 8 артилерійських систем.

