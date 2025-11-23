Справедливості не буде. Чому одні області живуть за суворими графіками, а інші постійно зі світлом
Зеленський про Міндіча: «Президент країни, яка перебуває у стані війни, не може мати друзів»
В Україні шириться нова шахрайська схема, ціллю якої є пенсіонери
СБУ викрила всю агентурну мережу зрадника Андрія Деркача та масштабні злочини у сфері енергетики
Олег Покальчук: «Змінюється обличчя України, повернення до минулого не буде ні в чому»
“Відповіді сповнені пропаганди”: італійська Corriere della Sera відмовилась публікувати інтерв’ю з Лавровим
Великобританія відмовилась передавати Україні дрони MQ-9 Reaper, які виводять з експлуатації
На зустрічі “Слуги народу” із Зеленським “Міндіч” та “Алібаба” не прозвучало жодного разу
Саакашвілі після трьох років лікування повернули до тюрми
З початку повномасштабного вторгнення РФ втратила в Україні близько 1 165 260 солдатів

За минулу добу Сили оборони ліквідували ще 920 російських солдатів.

З початку повномасштабного вторгнення РФ втратила в Україні близько 1 165 260 солдатів
Фото: скрін відео

За минулу добу Сили оборони ліквідували ще 920 російських солдатів, знищили 2 ворожі танки та 8 артилерійських систем.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 23.11.25 орієнтовно склали:

Фото: Генштаб ЗСУ

  • особового складу – близько 1 165 260 (+920) осіб 
  • танків  – 11 363 (+2) од.
  • бойових броньованих машин – 23 615 (+8) од.
  • артилерійських систем  – 34 585 (+26) од.
  • РСЗВ  – 1 549 (+2) од.
  • засоби ППО – 1 248 (+0) од.
  • літаків – 428 (+0) од.
  • гелікоптерів – 347 (+0) од.
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня  – 83 338 (+496) од.
  • крилаті ракети – 3 981 (+0) од.
  • кораблі / катери – 28 (+0) од.
  • підводні човни – 1 (+0) од.
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 67 922 (+80) од.
  • спеціальна техніка – 4 003 (+1) од.

Дані уточнюються.
