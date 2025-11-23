З початку повномасштабного вторгнення РФ втратила в Україні близько 1 165 260 солдатів

За минулу добу Сили оборони ліквідували ще 920 російських солдатів, знищили 2 ворожі танки та 8 артилерійських систем.
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 23.11.25 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 1 165 260 (+920) осіб
- танків – 11 363 (+2) од.
- бойових броньованих машин – 23 615 (+8) од.
- артилерійських систем – 34 585 (+26) од.
- РСЗВ – 1 549 (+2) од.
- засоби ППО – 1 248 (+0) од.
- літаків – 428 (+0) од.
- гелікоптерів – 347 (+0) од.
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 83 338 (+496) од.
- крилаті ракети – 3 981 (+0) од.
- кораблі / катери – 28 (+0) од.
- підводні човни – 1 (+0) од.
- автомобільна техніка та автоцистерни – 67 922 (+80) од.
- спеціальна техніка – 4 003 (+1) од.
Дані уточнюються.