Макрон: мирний план США щодо України потребує доопрацювання та узгодження з Європою

Президент Франції зазначив, що план, серед іншого, не був узгоджений з європейцями, тоді як він передбачає багато речей щодо європейців.

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що "мирний план" США щодо України потребує доопрацювання та узгодження з європейськими партнерами, оскільки деякі його положення неприйнятні з погляду суверенітету України й безпеки Європи.

Про це він заявив журналістам на полях саміту G20 у Йоганнесбурзі, передає кореспондент Укрінформу.

«Цей план добрий тим, що пропонує мир і визнає важливі елементи з питань суверенітету та безпеки. Будь–яка ініціатива, яка веде до миру, є доброю, але тепер ми знаємо, за яких умов вона є прийнятною», – сказав президент Франції.

Він назвав цей план «основою для роботи, яку потрібно відновити».

«Тому що цей план, по-перше, не був узгоджений з європейцями. Тим часом він передбачає багато речей для європейців. Заморожені активи утримуються європейцями. Європейська інтеграція України – в руках європейців. Розуміння того, що робить НАТО, – у руках членів НАТО. Тож є багато речей, які не можуть бути просто американською пропозицією, вони передбачають ширші консультації», – пояснив французький лідер.

Водночас, на його думку, план містить блокуючі пункти щодо «обмеження формату української армії, тобто її власного суверенітету». Також у ньому немає елементів стримування, а це означає, що росіяни можуть зрадити свої обіцянки і повернутися.

«Ми бачили це вже неодноразово, і зокрема щодо України у лютому 2022 року. Тож ми хочемо миру. Я вважаю, що він має початися з припинення вогню», – заявив Макрон.

За його словами, у переговорах у Женеві братиме участь команда переговорників ЄС та Великої Британії. Країни так званої Коаліції охочих, які вже зафіксували певні рішення щодо гарантій безпеки Україні, також організують обговорення своїх позицій.

«Отже, ми проведемо зустріч у вівторок після обіду, щоб скоординуватися з цього питання і подивитися на зрушення, яких буде досягнуто під час переговорів... у Женеві, і мати змогу ухвалити нові ініціативи», – сказав Макрон.

Переговори він назвав «складними».

«Але нам потім треба знову зблизити позиції, тому що Сполученим Штатам також потрібні європейці, щоб урегулювати цей конфлікт. І це, до речі, дуже чітко видно у 28 пунктах, які покладено на стіл. Тому, думаю, нам усім потрібно зберігати багато спокою і холоднокровності», – резюмував Макрон.