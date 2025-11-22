Заява світових лідерів про "мирний план" Трампа: "Він є основою, яка потребуватиме додаткової роботи"

На думку політиків, початковий проєкт плану з 28 пунктів містить важливі елементи, які будуть необхідними для справедливого та міцного миру.

Світові лідери, зокрема Євросоюзу, ухвалили спільну заяву, у якій вітають зусилля США щодо встановлення миру в Україні, але вважають, що проєкт "мирного плану Трампа" потребує додаткового опрацювання.

Про це йдеться у заяві, опублікованій пресслужбою Євроради.

Документ ухвалили президент Євроради Антоніу Коста, президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, прем'єр-міністр Канади Марк Карні, президент Фінляндії Александр Стубб, президент Франції Еммануель Макрон, прем'єр-міністр Ірландії Міхал Мартін, прем'єр-міністерка Італії Джорджія Мелоні, прем'єр-міністерка Японії Санае Такаїчі, прем'єр-міністр Нідерландів Дік Схоф, прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес, прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц та прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере.

"Ми вітаємо постійні зусилля США щодо встановлення миру в Україні. Початковий проект плану з 28 пунктів містить важливі елементи, які будуть необхідними для справедливого та міцного миру", – йдеться у заяві.

Підписанти вважають, що цей проєкт є основою, яка потребуватиме додаткової роботи.

"Ми готові долучитися до забезпечення сталого миру в майбутньому. Ми чітко дотримуємося принципу, що кордони не повинні змінюватися силою. Ми також стурбовані запропонованими обмеженнями збройних сил України, які зроблять Україну вразливою до майбутніх нападів", – зазначено у документі.

Вони наголосили, що впровадження елементів, що стосуються Європейського Союзу та НАТО, потребуватиме згоди членів ЄС та НАТО відповідно.

"Ми користуємося цією нагодою, щоб підкреслити рішучість нашої постійної підтримки України. Ми продовжуватимемо тісну координацію з Україною та США протягом наступних днів", – йдеться у повідомленні.

