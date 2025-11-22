Заява світових лідерів про "мирний план" Трампа: "Він є основою, яка потребуватиме додаткової роботи"

Світові лідери, зокрема Євросоюзу, ухвалили спільну заяву, у якій вітають зусилля США щодо встановлення миру в Україні, але вважають, що проєкт "мирного плану Трампа" потребує додаткового опрацювання.
Про це йдеться у заяві, опублікованій пресслужбою Євроради.
Документ ухвалили президент Євроради Антоніу Коста, президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, прем'єр-міністр Канади Марк Карні, президент Фінляндії Александр Стубб, президент Франції Еммануель Макрон, прем'єр-міністр Ірландії Міхал Мартін, прем'єр-міністерка Італії Джорджія Мелоні, прем'єр-міністерка Японії Санае Такаїчі, прем'єр-міністр Нідерландів Дік Схоф, прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес, прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц та прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере.
"Ми вітаємо постійні зусилля США щодо встановлення миру в Україні. Початковий проект плану з 28 пунктів містить важливі елементи, які будуть необхідними для справедливого та міцного миру", – йдеться у заяві.
Підписанти вважають, що цей проєкт є основою, яка потребуватиме додаткової роботи.
"Ми готові долучитися до забезпечення сталого миру в майбутньому. Ми чітко дотримуємося принципу, що кордони не повинні змінюватися силою. Ми також стурбовані запропонованими обмеженнями збройних сил України, які зроблять Україну вразливою до майбутніх нападів", – зазначено у документі.
Вони наголосили, що впровадження елементів, що стосуються Європейського Союзу та НАТО, потребуватиме згоди членів ЄС та НАТО відповідно.
"Ми користуємося цією нагодою, щоб підкреслити рішучість нашої постійної підтримки України. Ми продовжуватимемо тісну координацію з Україною та США протягом наступних днів", – йдеться у повідомленні.
Що відомо про "мирний план Трампа"
- 21 листопада Financial Times опублікував повний текст “мирного плану Трампа” з 28 пунктів щодо війни між Україною та РФ.
- Як відомо з опублікованих у медіа пунктів "мирного плану", Україні пропонують відмовитися від вступу НАТО, скоротити армію і віддати Росії свої території, тобто фактично капітулювати.
- 21 листопада провели телефонну розмову німецький канцлер Фрідріх Мерц, президент України Володимир Зеленський, британський прем'єр-міністр Кір Стармер і президент Франції Еммануель Макрон. Лідери домовилися про координацію один із одним, іншими європейськими партнерами і США. Зокрема, домовилися, що будь-яка угода, яка стосується європейських країн, ЄС і НАТО, вимагає схвалення європейських партнерів і консенсусу серед союзників. Лінія зіткнення була відправною точкою для будь-якого порозуміння. За даними Sky News, Зеленський може обговорити з Дональдом Трампом план миру наступного тижня.
- США погрожують припинити розвідувальні та озброєні постачання, щоб змусити Україну укласти мирну угоду, пише Reuters із посиланням на джерела. Вашингтон хоче, аби Київ підписав рамкову угоду до наступного четверга.
- Президент США Дональд Трамп заявив, що саме День подяки у США, є відповідним часом для України, аби погодитися на "мирну угоду".