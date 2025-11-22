Зеленський затвердив склад делегації для переговорів. Очолить її Єрмак

Сьогодні, 22 листопада президент України Володимир Зеленський підписав указ, яким затвердив склад делегації для участі в переговорному процесі зі США та іншими міжнародними партнерами України, а також із представниками РФ. Очолить делегацію керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

"Утворити делегацію України для участі в переговорному процесі зі Сполученими Штатами Америки та іншими міжнародними партнерами України, а також із представниками Російської Федерації щодо досягнення справедливого і сталого миру в такому складі", – йдеться в указі №854/2025.

Склад делегації:

ЄРМАК Андрій Борисович – Керівник Офісу Президента України, глава делегації

УМЄРОВ Рустем Енверович – Секретар Ради національної безпеки і оборони України

БУДАНОВ Кирило Олексійович – начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України

ГНАТОВ Андрій Вікторович – начальник Генерального штабу Збройних Сил України

ІВАЩЕНКО Олег Іванович – Голова Служби зовнішньої розвідки України

КИСЛИЦЯ Сергій Олегович – перший заступник Міністра закордонних справ України

ОСТРЯНСЬКИЙ Євгеній Вікторович – Перший заступник Секретаря Ради національної безпеки і оборони України

ПОКЛАД Олександр Валентинович – заступник Голови Служби безпеки України

БЕВЗ Олександр Олександрович – радник Керівника Офісу Президента України.

Глава делегації може вносити за погодженням із президентом зміни до складу, залучати для забезпечення роботи делегації працівників державних органів, підприємств, установ, організацій (за погодженням з їх керівниками), наукових радників, експертів (за згодою).

Кабмін повинен забезпечити фінансування витрат, повʼязаних з участю делегації України в переговорному процесі зі Сполученими Штатами Америки та іншими міжнародними партнерами України, а також із представниками Російської Федерації щодо досягнення справедливого і сталого миру.

Сьогодні у Офісі президента підтвердили, що Україна розпочинає консультації щодо закінчення війни.

Перед цим у Києві відбулася зустріч європейських послів із представниками США, де обговорювалося питання щодо підписання "мирного плану" Україною. Серед присутніх на зустрічі були міністр армії США Деніел Дрісколл та тимчасова повірена США Джулі Девіс, які намагалися переконати в тому, що Україні "мирний план" необхідний зараз.

Що відомо про мирний план