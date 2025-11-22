Зеленський: завтра у Швейцарії представники України, США, Британії, Франції та Німеччини обговорять “мирний план”

Ввечері 22 листопада президент Володимир Зеленський повідомив, що говорив із прем’єр-міністром Британії Кіром Стармером.
Зеленський зазначив, що розмова була тривалою. Сторони обговорили багато нюансів дипломатичної роботи в плануванні мирного процесу і домовились й надалі координуватись. Президент України подякував усьому британському суспільству за підтримку.
“Наші радники завтра працюватимуть у Швейцарії – представники України, Сполучених Штатів та формату E3, а саме: Британії, Франції та Німеччини. Абсолютна більшість лідерів Європи готові допомагати й долучитись. Зараз тривають консультації на різних рівнях, і активність кожного, хто прагне справжнього й тривалого миру, має значення. Дякую!” – написав Зеленський.
- Раніше Reuters повідомило, що США погрожують припинити надавати розвіддані та зброю, щоб змусити Україну укласти мирну угоду. США хочуть, щоб Україна підписала рамкову угоду до наступного четверга.
- Згодом з'явилася заява світових лідерів про "мирний план" Трампа: "Він є основою, яка потребуватиме додаткової роботи".
- Згодом Трамп заявив, що його “мирний план” це не остаточна пропозиція Україні. Він додав, що метою є досягти миру.