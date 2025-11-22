Справедливості не буде. Чому одні області живуть за суворими графіками, а інші постійно зі світлом
Зеленський: завтра у Швейцарії представники України, США, Британії, Франції та Німеччини обговорять “мирний план”

Президент України зазначив, що наразі тривають консультації на різних рівнях.

Зеленський: завтра у Швейцарії представники України, США, Британії, Франції та Німеччини обговорять “мирний план”
Володимир Зеленський
Фото: Володимир Зеленський у Telegram

Ввечері 22 листопада президент Володимир Зеленський повідомив, що говорив із прем’єр-міністром Британії Кіром Стармером. 

Зеленський зазначив, що розмова була тривалою. Сторони обговорили багато нюансів дипломатичної роботи в плануванні мирного процесу і домовились й надалі координуватись. Президент України подякував усьому британському суспільству за підтримку. 

“Наші радники завтра працюватимуть у Швейцарії – представники України, Сполучених Штатів та формату E3, а саме: Британії, Франції та Німеччини. Абсолютна більшість лідерів Європи готові допомагати й долучитись. Зараз тривають консультації на різних рівнях, і активність кожного, хто прагне справжнього й тривалого миру, має значення. Дякую!” – написав Зеленський.
