Трамп заявив, що його “мирний план” це не остаточна пропозиція Україні

Він додав, що метою є досягти миру.

Трамп заявив, що його “мирний план” це не остаточна пропозиція Україні
Фото: EPA/UPG

Президент США Дональд Трамп заявив, що його “мирний план” це не остаточна пропозиція Україні.

Про це він повідомив у відповідь на питання журналістів щодо його “мирного плану”, повідомляє Fox News.  

“Це ваша остання пропозиція Україні?” – запитала журналістка.

“Ні, зараз ні”, – відповів Трамп.

Він додав, що метою є досягти миру.

“Так чи інакше, ми маємо її закінчити”, – сказав президент США.

Також Трамп сказав, що якщо Зеленський не погодиться на його пропозицію, то тоді Україна та РФ можуть продовжити воювати. 
