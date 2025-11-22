Президент США Дональд Трамп заявив, що його “мирний план” це не остаточна пропозиція Україні.
Про це він повідомив у відповідь на питання журналістів щодо його “мирного плану”, повідомляє Fox News.
“Це ваша остання пропозиція Україні?” – запитала журналістка.
“Ні, зараз ні”, – відповів Трамп.
Він додав, що метою є досягти миру.
“Так чи інакше, ми маємо її закінчити”, – сказав президент США.
Також Трамп сказав, що якщо Зеленський не погодиться на його пропозицію, то тоді Україна та РФ можуть продовжити воювати.
- Раніше Reuters повідомило, що США погрожують припинити надавати розвіддані та зброю, щоб змусити Україну укласти мирну угоду. США хочуть, щоб Україна підписала рамкову угоду до наступного четверга.
- Згодом з'явилася заява світових лідерів про "мирний план" Трампа: "Він є основою, яка потребуватиме додаткової роботи".