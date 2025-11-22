В Україні шириться нова шахрайська схема, ціллю якої є пенсіонери
В Україні шириться нова шахрайська схема, ціллю якої є пенсіонери
“Відповіді сповнені пропаганди”: італійська Corriere della Sera відмовилась публікувати інтерв’ю з Лавровим
“Відповіді сповнені пропаганди”: італійська Corriere della Sera відмовилась публікувати інтерв’ю з Лавровим
На зустрічі “Слуги народу” із Зеленським “Міндіч” та “Алібаба” не прозвучало жодного разу
ЕксклюзивНа зустрічі “Слуги народу” із Зеленським “Міндіч” та “Алібаба” не прозвучало жодного разу
Головну військову прокурорку Ізраїлю заарештували через витік відео з нібито катуванням палестинця
Головну військову прокурорку Ізраїлю заарештували через витік відео з нібито катуванням палестинця
Саакашвілі після трьох років лікування повернули до тюрми
Саакашвілі після трьох років лікування повернули до тюрми
Великобританія відмовилась передавати Україні дрони MQ-9 Reaper, які виводять з експлуатації
Великобританія відмовилась передавати Україні дрони MQ-9 Reaper, які виводять з експлуатації
США зняли майже $900 млн із рахунку в МВФ. Аргентина отримала таку ж суму напередодні платежу за боргом
США зняли майже $900 млн із рахунку в МВФ. Аргентина отримала таку ж суму напередодні платежу за боргом
СБУ викрила всю агентурну мережу зрадника Андрія Деркача та масштабні злочини у сфері енергетики
ЕксклюзивСБУ викрила всю агентурну мережу зрадника Андрія Деркача та масштабні злочини у сфері енергетики
Зеленський про Міндіча: «Президент країни, яка перебуває у стані війни, не може мати друзів»
Зеленський про Міндіча: «Президент країни, яка перебуває у стані війни, не може мати друзів»
ГоловнаПолітика

Президент обговорив із представниками уряду "Зимову підтримку", аудит держкомпаній, АРМА та ФДМУ

Перші виплати "Зимової підтримки" почнуться вже наступного тижня.

Президент обговорив із представниками уряду "Зимову підтримку", аудит держкомпаній, АРМА та ФДМУ
Володимир Зеленський, Юлія Свириденко, тарас Качка, Сергій Марченко
Фото: Телеграм-канал президента

Сьогодні, 22 листопада, президент України Володимир Зеленський розповів, що провів нараду щодо "ключових аспектів фінансової стійкості, підтримки українців та відносин із партнерами".

Про це йдеться у телеграм-каналі президента

Зазначається, що урядовці доповіли щодо реалізації програми зимової підтримки.

"Вже фіксуємо майже 10 мільйонів заявок у Дії та через мережу Укрпошти. Зокрема, більш ніж 2 мільйони заявок на дітей. Перші виплати почнуться наступного тижня, і кошти можна буде використовувати до кінця червня наступного року. Головне, оформити заявку на зимову підтримку за час до Різдва", – повідомив президент і додав, що очікують, що обсяг програми цього року буде більшим, ніж торік, і весь необхідний фінансовий ресурс для цього уряд забезпечить.

Із прем’єр-міністеркою України Юлією Свириденко Зеленський обговорив підготовку до засідання уряду.

"Заплановані вагомі рішення. Вже триває аудит діяльності державних енергетичних компаній – усіх відповідних фінансових операцій. Підготовлене рішення й щодо повної перевірки державних оборонних компаній і відповідних контрактів. Аудит оборонної сфери має бути повним і максимально глибоким", – йдеться у повідомленні. 

Також Зеленський доручив прем’єр-міністерці щотижнево доповідати за результатами аудиту оборонної сфери й так само щотижнево інформувати українське суспільство. 

"Всі дані про виявлені порушення будуть направлені правоохоронним та антикорупційним органам", – зазначено у заяві. 

Прем’єр-міністерка повинна також ініціювати перед Рахунковою палатою терміновий аудит АРМА та ФДМУ. Є завдання в уряду, окрім підприємств енергетичного сектору, забезпечити оновлення наглядових рад і оборонно-промислового комплексу України.

Віцепрем’єр-міністр України Тарас Качка та міністр фінансів України Сергій Марченко доповіли про деталі консультацій із представниками міжнародних фінансових інституцій, роботу з місією МВФ. Обговорили підготовку до зустрічей із кредиторами та структурні маяки. 
Теми: , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies