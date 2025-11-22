Президент обговорив із представниками уряду "Зимову підтримку", аудит держкомпаній, АРМА та ФДМУ

Сьогодні, 22 листопада, президент України Володимир Зеленський розповів, що провів нараду щодо "ключових аспектів фінансової стійкості, підтримки українців та відносин із партнерами".

Про це йдеться у телеграм-каналі президента.

Зазначається, що урядовці доповіли щодо реалізації програми зимової підтримки.

"Вже фіксуємо майже 10 мільйонів заявок у Дії та через мережу Укрпошти. Зокрема, більш ніж 2 мільйони заявок на дітей. Перші виплати почнуться наступного тижня, і кошти можна буде використовувати до кінця червня наступного року. Головне, оформити заявку на зимову підтримку за час до Різдва", – повідомив президент і додав, що очікують, що обсяг програми цього року буде більшим, ніж торік, і весь необхідний фінансовий ресурс для цього уряд забезпечить.

Із прем’єр-міністеркою України Юлією Свириденко Зеленський обговорив підготовку до засідання уряду.

"Заплановані вагомі рішення. Вже триває аудит діяльності державних енергетичних компаній – усіх відповідних фінансових операцій. Підготовлене рішення й щодо повної перевірки державних оборонних компаній і відповідних контрактів. Аудит оборонної сфери має бути повним і максимально глибоким", – йдеться у повідомленні.

Також Зеленський доручив прем’єр-міністерці щотижнево доповідати за результатами аудиту оборонної сфери й так само щотижнево інформувати українське суспільство.

"Всі дані про виявлені порушення будуть направлені правоохоронним та антикорупційним органам", – зазначено у заяві.

Прем’єр-міністерка повинна також ініціювати перед Рахунковою палатою терміновий аудит АРМА та ФДМУ. Є завдання в уряду, окрім підприємств енергетичного сектору, забезпечити оновлення наглядових рад і оборонно-промислового комплексу України.

Віцепрем’єр-міністр України Тарас Качка та міністр фінансів України Сергій Марченко доповіли про деталі консультацій із представниками міжнародних фінансових інституцій, роботу з місією МВФ. Обговорили підготовку до зустрічей із кредиторами та структурні маяки.