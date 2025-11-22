ОПУ: ​Україна розпочинає консультації щодо закінчення війни (доповнено)

Президент України Володимир Зеленський затвердив склад української делегації та директиви для переговорів із партнерами щодо шляхів завершення війни. Очолить делегацію керівник Офісу президета Андрій Єрмак.

Про це повідомили в Офісі президента України.

"Як і домовились із нашими партнерами, цими днями відбудуться консультації щодо кроків для закінчення війни", – ідеться у повідомленні.

Як зазначили в Офіс президента, Володимир Зеленський затвердив склад делегації України та директиви для відповідних перемовин.

"Розраховуємо на конструктивну роботу й готові працювати максимально швидко, щоб досягти реального миру. Україна ніколи не хотіла цієї війни та зробить усе, щоб закінчити її достойним миром. Україна ніколи не буде перепоною для миру, і представники Української держави захищатимуть справедливі інтереси українського народу та основи європейської безпеки", – наголосили у представництві.

В ОП також висловили вдячність європейським партнерам за готовність допомагати у цьому процесі.

Секретар РНБО Рустем Умєров також підтвердив початок консультацій між високопосадовцями України та США щодо можливих параметрів майбутньої мирної угоди.

"Україна підходить до цього процесу з чітким розумінням своїх інтересів. Це черговий етап діалогу, який триває останніми днями і який, передусім, покликаний узгодити бачення подальших кроків. Ми цінуємо участь американської сторони та готовність до предметної розмови. Україна й надалі діятиме відповідально, професійно й послідовно – так, як цього вимагає наша національна безпека", – наголошує Умєров.

Доповнення. До складу делегації, яка братиме участь у переговорному процесі зі США, міжнародними партнерами та представниками РФ щодо досягнення справедливого і сталого миру увійшли:

Андрій Єрмак — Керівник Офісу Президента України, глава делегації.

Рустем Умєров — Секретар Ради національної безпеки і оборони України.

Кирило Буданов — начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

Андрій Гнатов — начальник Генерального штабу Збройних Сил України.

Олег Іващенко — Голова Служби зовнішньої розвідки України.

Сергій Кислиця — перший заступник Міністра закордонних справ України.

Євгеній Острянський — Перший заступник Секретаря Ради національної безпеки і оборони України.

Олександр Поклад — заступник Голови Служби безпеки України.

Олександр Бевз — радник Керівника Офісу Президента України.

У Києві відбулася зустріч європейських послів із представниками США, де обговорювалося питання щодо підписання "мирного плану" Україною. Серед присутніх на зустрічі були міністр армії США Деніел Дрісколл та тимчасова повірена США Джулі Девіс, які намагалися переконати в тому, що Україні "мирний план" необхідний зараз.

Що відомо про "мирний план" Трампа

Як відомо з опублікованих у медіа пунктів "мирного плану", Україні пропонують відмовитися від вступу НАТО, скоротити армію і віддати Росії свої території, тобто фактично капітулювати.

21 листопада провели телефонну розмову німецький канцлер Фрідріх Мерц, президент України Володимир Зеленський, британський прем'єр-міністр Кір Стармер і президент Франції Еммануель Макрон. Лідери домовилися про координацію один із одним, іншими європейськими партнерами і США. Зокрема, домовилися, що будь-яка угода, яка стосується європейських країн, ЄС і НАТО, вимагає схвалення європейських партнерів і консенсусу серед союзників. Лінія зіткнення була відправною точкою для будь-якого порозуміння. За даними Sky News, Зеленський може обговорити з Дональдом Трампом план миру наступного тижня.

США погрожують припинити розвідувальні та озброєні постачання, щоб змусити Україну укласти мирну угоду, пише Reuters із посиланням на джерела. Вашингтон хоче, аби Київ підписав рамкову угоду до наступного четверга.