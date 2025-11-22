В Україні шириться нова шахрайська схема, ціллю якої є пенсіонери
Політика

ОПУ: ​Україна розпочинає консультації щодо закінчення війни (доповнено)

Днями відбудуться консультації щодо кроків для закінчення війни.

ОПУ: ​Україна розпочинає консультації щодо закінчення війни (доповнено)
Володимир Зеленський
Фото: Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський затвердив склад української делегації та директиви для переговорів із партнерами щодо шляхів завершення війни. Очолить делегацію керівник Офісу президета Андрій Єрмак.

Про це повідомили в Офісі президента України.

"Як і домовились із нашими партнерами, цими днями відбудуться консультації щодо кроків для закінчення війни", – ідеться у повідомленні.

Як зазначили в Офіс президента, Володимир Зеленський затвердив склад делегації України та директиви для відповідних перемовин.

"Розраховуємо на конструктивну роботу й готові працювати максимально швидко, щоб досягти реального миру. Україна ніколи не хотіла цієї війни та зробить усе, щоб закінчити її достойним миром. Україна ніколи не буде перепоною для миру, і представники Української держави захищатимуть справедливі інтереси українського народу та основи європейської безпеки", – наголосили у представництві.

В ОП також висловили вдячність європейським партнерам за готовність допомагати у цьому процесі.

Секретар РНБО Рустем Умєров також підтвердив початок консультацій між високопосадовцями України та США щодо можливих параметрів майбутньої мирної угоди.

"Україна підходить до цього процесу з чітким розумінням своїх інтересів. Це черговий етап діалогу, який триває останніми днями і який, передусім, покликаний узгодити бачення подальших кроків. Ми цінуємо участь американської сторони та готовність до предметної розмови. Україна й надалі діятиме відповідально, професійно й послідовно – так, як цього вимагає наша національна безпека", – наголошує Умєров.

Доповнення. До складу делегації, яка братиме участь у переговорному процесі зі США, міжнародними партнерами та представниками РФ щодо досягнення справедливого і сталого миру увійшли:

  • Андрій Єрмак — Керівник Офісу Президента України, глава делегації.
  • Рустем Умєров — Секретар Ради національної безпеки і оборони України.
  • Кирило Буданов — начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України.
  • Андрій Гнатов — начальник Генерального штабу Збройних Сил України.
  • Євгеній Острянський — Перший заступник Секретаря Ради національної безпеки і оборони України.
  • Олександр Поклад — заступник Голови Служби безпеки України.
  • Олександр Бевз — радник Керівника Офісу Президента України.

Що відомо про "мирний план" Трампа

  • Як відомо з опублікованих у медіа пунктів "мирного плану", Україні пропонують відмовитися від вступу НАТО, скоротити армію і віддати Росії свої території, тобто фактично капітулювати.
  • 21 листопада провели телефонну розмову німецький канцлер Фрідріх Мерц, президент України Володимир Зеленський, британський прем'єр-міністр Кір Стармер і президент Франції Еммануель Макрон. Лідери домовилися про координацію один із одним, іншими європейськими партнерами і США. Зокрема, домовилися, що будь-яка угода, яка стосується європейських країн, ЄС і НАТО, вимагає схвалення європейських партнерів і консенсусу серед союзників. Лінія зіткнення була відправною точкою для будь-якого порозуміння. За даними Sky News, Зеленський може обговорити з Дональдом Трампом план миру наступного тижня.
  • Президент США Дональд Трамп заявив, що саме День подяки у США, є відповідним часом для України, аби погодитися на "мирну угоду".
Теми: , ,
﻿
