Зеленський про делегацію для переговорів: наші представники знають, як захищати національні інтереси

На думку президента, делегація знає, що саме потрібно, щоб Росія не здійснила третє вторгнення.

Президент України Володимир Зеленський прокоментував затверджений склад української делегації для переговорів.

Про це він розповів у відеозверненні.

"Цими днями відбудуться консультації з партнерами щодо кроків, які потрібні для закінчення війни, – я підписав указ про склад делегації України, затвердив усі відповідні директиви", – сказав він.

За словами глави держави, укрраїнські представники знають, як захищати українські національні інтереси та що саме потрібно, щоб Росія не здійснила третє вторгнення, тобто ще один удар по Україні – "так само, як у минулому повторювала злочини проти нашого народу й проти інших народів також".

"Зараз ідеться про значно більше, ніж про ті чи інші пункти того чи іншого документа. Треба зробити так, щоб не панував ніде у Європі та світі принцип, що злочини проти людей і людяності, проти держав і народів можуть мати якусь винагороду й прощення", – сказав президент.

Він наголосив, що реальний мир завжди базується на гарантованій безпеці й на справедливості.

"І це відчуття не тільки моє – я знаю, що це відчуття мільйонів наших людей і більшості людей у світі", – резюмував Зеленський.