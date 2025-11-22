Зеленський про делегацію для переговорів: наші представники знають, як захищати національні інтереси

Президент України Володимир Зеленський прокоментував затверджений склад української делегації для переговорів.
Про це він розповів у відеозверненні.
"Цими днями відбудуться консультації з партнерами щодо кроків, які потрібні для закінчення війни, – я підписав указ про склад делегації України, затвердив усі відповідні директиви", – сказав він.
За словами глави держави, укрраїнські представники знають, як захищати українські національні інтереси та що саме потрібно, щоб Росія не здійснила третє вторгнення, тобто ще один удар по Україні – "так само, як у минулому повторювала злочини проти нашого народу й проти інших народів також".
"Зараз ідеться про значно більше, ніж про ті чи інші пункти того чи іншого документа. Треба зробити так, щоб не панував ніде у Європі та світі принцип, що злочини проти людей і людяності, проти держав і народів можуть мати якусь винагороду й прощення", – сказав президент.
Він наголосив, що реальний мир завжди базується на гарантованій безпеці й на справедливості.
"І це відчуття не тільки моє – я знаю, що це відчуття мільйонів наших людей і більшості людей у світі", – резюмував Зеленський.
- Сьогодні, 22 листопада президент України Володимир Зеленський підписав указ, яким затвердив склад делегації для участі в переговорному процесі зі США та іншими міжнародними партнерами України, а також із представниками РФ. Очолить делегацію керівник Офісу президента Андрій Єрмак.
- У Офісі президента підтвердили, що Україна розпочинає консультації щодо закінчення війни.
- Перед цим у Києві відбулася зустріч європейських послів із представниками США, де обговорювалося питання щодо підписання "мирного плану" Україною. Серед присутніх на зустрічі були міністр армії США Деніел Дрісколл та тимчасова повірена США Джулі Девіс, які намагалися переконати в тому, що Україні "мирний план" необхідний зараз.