Справедливості не буде. Чому одні області живуть за суворими графіками, а інші постійно зі світлом
Справедливості не буде. Чому одні області живуть за суворими графіками, а інші постійно зі світлом
Зеленський про Міндіча: «Президент країни, яка перебуває у стані війни, не може мати друзів»
Зеленський про Міндіча: «Президент країни, яка перебуває у стані війни, не може мати друзів»
В Україні шириться нова шахрайська схема, ціллю якої є пенсіонери
В Україні шириться нова шахрайська схема, ціллю якої є пенсіонери
СБУ викрила всю агентурну мережу зрадника Андрія Деркача та масштабні злочини у сфері енергетики
ЕксклюзивСБУ викрила всю агентурну мережу зрадника Андрія Деркача та масштабні злочини у сфері енергетики
Олег Покальчук: «Змінюється обличчя України, повернення до минулого не буде ні в чому»
Олег Покальчук: «Змінюється обличчя України, повернення до минулого не буде ні в чому»
“Відповіді сповнені пропаганди”: італійська Corriere della Sera відмовилась публікувати інтерв’ю з Лавровим
“Відповіді сповнені пропаганди”: італійська Corriere della Sera відмовилась публікувати інтерв’ю з Лавровим
Великобританія відмовилась передавати Україні дрони MQ-9 Reaper, які виводять з експлуатації
Великобританія відмовилась передавати Україні дрони MQ-9 Reaper, які виводять з експлуатації
На зустрічі “Слуги народу” із Зеленським “Міндіч” та “Алібаба” не прозвучало жодного разу
ЕксклюзивНа зустрічі “Слуги народу” із Зеленським “Міндіч” та “Алібаба” не прозвучало жодного разу
Саакашвілі після трьох років лікування повернули до тюрми
Саакашвілі після трьох років лікування повернули до тюрми
ГоловнаПолітика

Орбан заявив, що Угорщина блокуватиме допомогу Україні, якщо ЄС не підтримає “мирний план Трампа”

Прем’єр Угорщини також виступає за самостійні та прямі переговори європейців з Росією.

Орбан заявив, що Угорщина блокуватиме допомогу Україні, якщо ЄС не підтримає “мирний план Трампа”
ілюстративне фото: Трамп та Орбан у Білому домі
Фото: EPA/UPG

Прем’єр Угорщини Віктор Орбан закликав ЄС підтримати “мирний план Трампа”, який передбачає територіальні поступки України та скорочення її армії. 

Як пише Politico, у листі до голови Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн він також заявив, що Будапешт не погодиться на подальшу фінансову допомогу Києву.

“Європейці мають негайно та беззастережно підтримати мирну ініціативу Сполучених Штатів. Крім підтримки президента США, ми маємо невідкладно розпочати самостійні та прямі переговори з Росією”, – йдеться у листі.

Він наголосив, що Угорщина “не підтримає надання Європейським Союзом будь-якої подальшої фінансової допомоги Україні в будь-якій формі”.

  • Раніше Reuters повідомило, що США погрожують припинити надавати розвіддані та зброю, щоб змусити Україну укласти мирну угоду. США хочуть, щоб Україна підписала рамкову угоду до наступного четверга.
  • Згодом з'явилася заява світових лідерів про "мирний план" Трампа: "Він є основою, яка потребуватиме додаткової роботи".
  • Згодом Трамп заявив, що його “мирний план” це не остаточна пропозиція Україні. Він додав, що метою є досягти миру.
  • Завтра, 23 листопада, представники України, США, Британії, Франції та Німеччини обговорять “мирний план” у Швейцарії.
Теми: , , , , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies