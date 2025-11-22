Орбан заявив, що Угорщина блокуватиме допомогу Україні, якщо ЄС не підтримає “мирний план Трампа”

Прем’єр Угорщини також виступає за самостійні та прямі переговори європейців з Росією.

ілюстративне фото: Трамп та Орбан у Білому домі

Прем’єр Угорщини Віктор Орбан закликав ЄС підтримати “мирний план Трампа”, який передбачає територіальні поступки України та скорочення її армії.

Як пише Politico, у листі до голови Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн він також заявив, що Будапешт не погодиться на подальшу фінансову допомогу Києву.

“Європейці мають негайно та беззастережно підтримати мирну ініціативу Сполучених Штатів. Крім підтримки президента США, ми маємо невідкладно розпочати самостійні та прямі переговори з Росією”, – йдеться у листі.

Він наголосив, що Угорщина “не підтримає надання Європейським Союзом будь-якої подальшої фінансової допомоги Україні в будь-якій формі”.