Орбан заявив, що Угорщина блокуватиме допомогу Україні, якщо ЄС не підтримає “мирний план Трампа”

Прем’єр Угорщини Віктор Орбан закликав ЄС підтримати “мирний план Трампа”, який передбачає територіальні поступки України та скорочення її армії.
Як пише Politico, у листі до голови Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн він також заявив, що Будапешт не погодиться на подальшу фінансову допомогу Києву.
“Європейці мають негайно та беззастережно підтримати мирну ініціативу Сполучених Штатів. Крім підтримки президента США, ми маємо невідкладно розпочати самостійні та прямі переговори з Росією”, – йдеться у листі.
Він наголосив, що Угорщина “не підтримає надання Європейським Союзом будь-якої подальшої фінансової допомоги Україні в будь-якій формі”.
- Раніше Reuters повідомило, що США погрожують припинити надавати розвіддані та зброю, щоб змусити Україну укласти мирну угоду. США хочуть, щоб Україна підписала рамкову угоду до наступного четверга.
- Згодом з'явилася заява світових лідерів про "мирний план" Трампа: "Він є основою, яка потребуватиме додаткової роботи".
- Згодом Трамп заявив, що його “мирний план” це не остаточна пропозиція Україні. Він додав, що метою є досягти миру.
- Завтра, 23 листопада, представники України, США, Британії, Франції та Німеччини обговорять “мирний план” у Швейцарії.