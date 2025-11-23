Єрмак: українська делегація розпочала роботу у Женеві

Українська делегація розпочала роботу у столиці Швейцарії Женеві щодо узгодження мирного плану.
Про це повідомив очільник Офісу Президента Андрій Єрмак.
"Українська делегація, призначена Президентом Володимиром Зеленським, розпочала роботу в Женеві. Провів першу зустріч з радниками з питань національної безпеки лідерів Великої Британії, Франції та Німеччини: Джонатаном Пауеллом, Еммануелем Бонном, Гюнтером Зауттером", – повідомляє Єрмак.
За його словами, сьогодні передбачено низку зустрічей у різних форматах. Наступна зустріч відбудеться із делегацією США.
Президент Володимир Зеленський наголосив, що дипломатія активізована і що розмова може бути конструктивною.
"Українська та американська команди, команди наших європейських партнерів – у тісному контакті, і я дуже сподіваюсь, що буде результат. Потрібно зупинити кровопролиття й гарантувати, що війна більше не буде розпалена. Чекаю підсумків сьогоднішніх розмов, розраховую, що всі учасники будуть конструктивними. Потрібен позитивний результат для всіх нас", – наголосив глава держави.
- Президент України Володимир Зеленський підписав указ, яким затвердив склад делегації для участі в переговорному процесі зі США та іншими міжнародними партнерами України, а також із представниками РФ. Очолить делегацію керівник Офісу президента Андрій Єрмак.
- 21 листопада Financial Times опублікував повний текст “мирного плану Трампа” з 28 пунктів щодо війни між Україною та РФ.
- Як відомо з опублікованих у медіа пунктів "мирного плану", Україні пропонують відмовитися від вступу НАТО, скоротити армію і віддати Росії свої території, тобто фактично капітулювати.
- 21 листопада провели телефонну розмову німецький канцлер Фрідріх Мерц, президент України Володимир Зеленський, британський прем'єр-міністр Кір Стармер і президент Франції Еммануель Макрон. Лідери домовилися про координацію один із одним, іншими європейськими партнерами і США. Зокрема, домовилися, що будь-яка угода, яка стосується європейських країн, ЄС і НАТО, вимагає схвалення європейських партнерів і консенсусу серед союзників. Лінія зіткнення була відправною точкою для будь-якого порозуміння. За даними Sky News, Зеленський може обговорити з Дональдом Трампом план миру наступного тижня.
- США погрожують припинити розвідувальні та озброєні постачання, щоб змусити Україну укласти мирну угоду, пише Reuters із посиланням на джерела. Вашингтон хоче, аби Київ підписав рамкову угоду до наступного четверга.
- Президент США Дональд Трамп заявив, що саме День подяки у США, є відповідним часом для України, аби погодитися на "мирну угоду".