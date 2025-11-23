Єрмак: українська делегація розпочала роботу у Женеві

Українська делегація розпочала роботу у столиці Швейцарії Женеві щодо узгодження мирного плану.

Про це повідомив очільник Офісу Президента Андрій Єрмак.

"Українська делегація, призначена Президентом Володимиром Зеленським, розпочала роботу в Женеві. Провів першу зустріч з радниками з питань національної безпеки лідерів Великої Британії, Франції та Німеччини: Джонатаном Пауеллом, Еммануелем Бонном, Гюнтером Зауттером", – повідомляє Єрмак.

За його словами, сьогодні передбачено низку зустрічей у різних форматах. Наступна зустріч відбудеться із делегацією США.

Президент Володимир Зеленський наголосив, що дипломатія активізована і що розмова може бути конструктивною.

"Українська та американська команди, команди наших європейських партнерів – у тісному контакті, і я дуже сподіваюсь, що буде результат. Потрібно зупинити кровопролиття й гарантувати, що війна більше не буде розпалена. Чекаю підсумків сьогоднішніх розмов, розраховую, що всі учасники будуть конструктивними. Потрібен позитивний результат для всіх нас", – наголосив глава держави.

Президент України Володимир Зеленський підписав указ, яким затвердив склад делегації для участі в переговорному процесі зі США та іншими міжнародними партнерами України, а також із представниками РФ. Очолить делегацію керівник Офісу президента Андрій Єрмак.