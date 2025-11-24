Справедливості не буде. Чому одні області живуть за суворими графіками, а інші постійно зі світлом
ГоловнаПолітика

УП: в Офісі президента хотіли готувати підозри Арахамії і голові САП Клименку

За даними журналістів, за висування підозри керівнику фракції "Слуга народу" відмовилися братися і голова СБУ, і генпрокурор. 

УП: в Офісі президента хотіли готувати підозри Арахамії і голові САП Клименку
Володимир Зеленський, Андрій Єрмак і Давид Арахамія
Фото: politerno.com.ua

За даними "Української правди", в Офісі президента нібито мали намір вручати голові фракції "Слуга народу" Давиду Арахамії підозру у державній зраді. Підготовка цього кроку відбувалася на тлі "заколоту" в Верховній Раді, спричиненого корупційним скандалом, у центрі якого – співвласник "Студії «Квартал 95»" Тимур Міндіч. 

За даними журналістів, Арахамія тримає контакт із російським олігархом Абрамовичем – ще з часів перших переговорів у Стамбулі. Таким чином йому можна було б інкримінувати "російський слід".

"Лишалася дрібничка – знайти, хто таку підозру підпише і висуне такі звинувачення. І тут з'ясувалось цікаве. Ні керівник СБУ генерал Василь Малюк, ні навіть «повністю свій» генпрокурор Руслан Кравченко гратись у подібну історію не виявили ні найменшого азарту. Попри погрози відставок і навіть реальну підготовку до втілення цих погроз", – йдеться в матеріалі.

На зустрічі президента із фракцією запитання про те, чи звільнять голову Офісу президента Андрія Єрмака, пролунало лише раз – від Мар'яни Безуглої. Про Рустема Умєрова, який, за даними САП, міг піддаватися впливу Міндіча під час очолення міністерства оборони, не спитали взагалі. 

Станом на зараз обидва не просто зберегли посади, а й поїхали до Швейцарії представляти українські інтереси на перемовинах зі США, які активізувати тиск на Київ стосовно "домовляння" із росіянами. 

Також, за даними журналістів, в Офісі президента нібито дали завдання готувати підозру керівнику Спеціалізованої антикорпрокуратури Олександру Клименку. 

"Наприкінці першого тижня операції «Мідас», за інформацією співрозмовників, наближених до ОП, Володимир Зеленський покликав на зустріч керівників НАБУ і САП. Втім, «розмова не пішла», наголошує впливовий посадовець, знайомий із перебігом тієї зустрічі. Одразу після спроби поговорити, як стверджують співрозмовники в правоохоронних органах, Єрмак вкотре поставив задачу силовикам готувати підозру керівникові САП Олександру Клименку", – йдеться в матеріалі. 
﻿
