УП: в Офісі президента хотіли готувати підозри Арахамії і голові САП Клименку

За даними журналістів, за висування підозри керівнику фракції "Слуга народу" відмовилися братися і голова СБУ, і генпрокурор.

За даними "Української правди", в Офісі президента нібито мали намір вручати голові фракції "Слуга народу" Давиду Арахамії підозру у державній зраді. Підготовка цього кроку відбувалася на тлі "заколоту" в Верховній Раді, спричиненого корупційним скандалом, у центрі якого – співвласник "Студії «Квартал 95»" Тимур Міндіч.

За даними журналістів, Арахамія тримає контакт із російським олігархом Абрамовичем – ще з часів перших переговорів у Стамбулі. Таким чином йому можна було б інкримінувати "російський слід".

"Лишалася дрібничка – знайти, хто таку підозру підпише і висуне такі звинувачення. І тут з'ясувалось цікаве. Ні керівник СБУ генерал Василь Малюк, ні навіть «повністю свій» генпрокурор Руслан Кравченко гратись у подібну історію не виявили ні найменшого азарту. Попри погрози відставок і навіть реальну підготовку до втілення цих погроз", – йдеться в матеріалі.

На зустрічі президента із фракцією запитання про те, чи звільнять голову Офісу президента Андрія Єрмака, пролунало лише раз – від Мар'яни Безуглої. Про Рустема Умєрова, який, за даними САП, міг піддаватися впливу Міндіча під час очолення міністерства оборони, не спитали взагалі.

Станом на зараз обидва не просто зберегли посади, а й поїхали до Швейцарії представляти українські інтереси на перемовинах зі США, які активізувати тиск на Київ стосовно "домовляння" із росіянами.

Також, за даними журналістів, в Офісі президента нібито дали завдання готувати підозру керівнику Спеціалізованої антикорпрокуратури Олександру Клименку.

"Наприкінці першого тижня операції «Мідас», за інформацією співрозмовників, наближених до ОП, Володимир Зеленський покликав на зустріч керівників НАБУ і САП. Втім, «розмова не пішла», наголошує впливовий посадовець, знайомий із перебігом тієї зустрічі. Одразу після спроби поговорити, як стверджують співрозмовники в правоохоронних органах, Єрмак вкотре поставив задачу силовикам готувати підозру керівникові САП Олександру Клименку", – йдеться в матеріалі.