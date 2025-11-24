СБУ заперечила отримування вказівки оголосити підозру Арахамії і керівнику САП (доповнено)

У пресслужбі заявили, що таких вказівок не було.

СБУ заперечила поширену журналістами інформацію про те, що в Офісі президента їм намагалися доручити оголошення підозри керівнику фракції ”Слуга народу” Давиду Арахамії. Також там заперечили відповідну вказівку стосовно керівника САП Олександра Клименка.

У пресслужбі СБ заявили, що інформація про те, що Служба безпеки України нібито готувала оголошення підозри у державній зраді голові фракції ”Слуга народу” Давиду Арахамії чи очільнику САП Олександру Клименку не відповідає дійсності. Раніше такі дані повідомили в УП: за даними журналістів, справу проти Арахамії намагалися відкрити за його контакти з російським олігархомм, які в нього встановилися після перемовин в Стамбулі.

”Жодних таких «вказівок», «прохань» чи «натяків» із Офісу Президента або будь-якої іншої структури до СБУ не надходило. Більше того, відповідно до законодавства, слідчі Служби безпеки не можуть повідомляти про підозру чинним народним депутатам України. Тому цей інформаційний вкид не має нічого спільного із реальністю”, – повідомили в СБУ.

В Офісі Генпрокурора України також прокоментували інцидент, зазначивши, що "поширені твердження про нібито підготовлену чи погоджену підозру народному депутату за статтею "державна зрада", яку СБУ та ОГП начебто мали вручити, не відповідають дійсності".

"Наразі відсутні докази, які могли б стати підставою для такого процесуального рішення. Ситуація щодо інших осіб, згаданих у матеріалі, зокрема керівників інших правоохоронних органів - аналогічна.

За наявності належних і юридично підтверджених підстав рішення про підозру ухвалюватимуться виключно у межах закону", — ідеться у заяві ОГП.

За даними УП, в Офісі президента нібито хотіли доручити відкриття справи проти Арахамії як ”помсту” за ”заколот” у Раді на тлі Міндічгейту. Але в СБУ і Офісі генпрокурора відмовилися.

Джерела LB перед зустріччю президента з фракцією повідомляли, що Арахамія ініціював створення депутатами файлу з анонімними запитаннями. Однак, як розповіли потім співрозмовники, їх так і не ставили.