На виборах президента Республіки Сербської перемагає соратник Додіка

У Республіці Сербській на виборах президента перемагає кандидат від “Союзу незалежних соціал-демократів” (СНСД) Синиша Каран.
Про це повідомляє “Радіо Свобода”.
За підсумками підрахунку бюлетенів з 99,72% дільниць соратник колишнього президента Милорада Додіка Синиша Каран здобув 50,3% голосів. Його основний суперник, кандидат від опозиційної Сербської демократичної партії Бранко Блануша отримав 48,37%.
У виборах президента Республіки Сербської брали участь шість кандидатів, чотири з яких не набрали навіть 1% голосів.
Синиша Каран та керівництво СНСД, лідером партії є Милорад Додік, заявили про його перемогу ще ввечері 23 листопада.
В свою чергу, Сербська демократична партія заявила, що не визнає результати виборів і мають намір їх оскаржити.
Обраний президент Республіки Сербської виконуватиме обов’язки до жовтня 2026 року. Тоді в Боснії та Герцеговині відбудуться загальні вибори.
Передісторія
Мілорад Додік - це проросійський прихильник відокремлення від Боснії.
Навесні цього року суд у Боснії видав міжнародний ордер на арешт лідера боснійських сербів Мілорада Додіка, якого звинувачують у зазіханні на конституційний порядок та виїзді за кордон на знак непокори.
У квітні його намагалися заарештувати, але невдало.
На початку липня суд скасував ордер на арешт. Додік добровільно з'явився до прокуратури Боснії і Герцеговини для допиту. Його зобов'язали періодично звітувати перед державним органом. Обґрунтування тривалості запроваджених заборонних заходів переглядатиметься кожні два місяці.
У серпні Центральна виборча комісія Боснії і Герцеговини ухвалила рішення про скасування мандата Мілорада Додіка.
Він виступає проти антиросійських санкцій через її вторгнення в Україну і є одним із небагатьох європейських політиків, який зустрічався з лідером РФ Путіним після початку війни.
У січні 2023 року Додік нагородив Путіна медаллю у рамках святкування Дня Республіки Сербської, що викликало критику у ЄС. Посол України Василь Кирилич також розкритикував присудження нагороди Путіну.
Республіка Сербська пропагує сепаратистські кроки щодо виходу з національних інституцій Боснії і Герцеговини. Раніше Додік казав, що війна в Україні змусила цей регіон "відкласти свої плани про вихід".
Боснія перебуває в затяжній політичній кризі через сепаратистську політику Республіки Сербської, що відроджує побоювання про зрив мирної угоди, яка завершила війну 1992-95 років.