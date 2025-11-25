На виборах президента Республіки Сербської перемагає соратник Додіка

Синиша Каран здобув 50,3% голосів після підрахунку бюлетенів з 99,72% дільниць.

У Республіці Сербській на виборах президента перемагає кандидат від “Союзу незалежних соціал-демократів” (СНСД) Синиша Каран.

Про це повідомляє “Радіо Свобода”.

За підсумками підрахунку бюлетенів з 99,72% дільниць соратник колишнього президента Милорада Додіка Синиша Каран здобув 50,3% голосів. Його основний суперник, кандидат від опозиційної Сербської демократичної партії Бранко Блануша отримав 48,37%.

У виборах президента Республіки Сербської брали участь шість кандидатів, чотири з яких не набрали навіть 1% голосів.

Синиша Каран та керівництво СНСД, лідером партії є Милорад Додік, заявили про його перемогу ще ввечері 23 листопада.

В свою чергу, Сербська демократична партія заявила, що не визнає результати виборів і мають намір їх оскаржити.

Обраний президент Республіки Сербської виконуватиме обов’язки до жовтня 2026 року. Тоді в Боснії та Герцеговині відбудуться загальні вибори.

Передісторія