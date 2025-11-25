Саакашвілі після трьох років лікування повернули до тюрми
Саакашвілі після трьох років лікування повернули до тюрми
Зеленський про Міндіча: «Президент країни, яка перебуває у стані війни, не може мати друзів»
Зеленський про Міндіча: «Президент країни, яка перебуває у стані війни, не може мати друзів»
Київ. Скасована прем’єра
Київ. Скасована прем’єра
На зустрічі “Слуги народу” із Зеленським “Міндіч” та “Алібаба” не прозвучало жодного разу
ЕксклюзивНа зустрічі “Слуги народу” із Зеленським “Міндіч” та “Алібаба” не прозвучало жодного разу
Великобританія відмовилась передавати Україні дрони MQ-9 Reaper, які виводять з експлуатації
Великобританія відмовилась передавати Україні дрони MQ-9 Reaper, які виводять з експлуатації
Справедливості не буде. Чому одні області живуть за суворими графіками, а інші постійно зі світлом
Справедливості не буде. Чому одні області живуть за суворими графіками, а інші постійно зі світлом
Олег Покальчук: «Змінюється обличчя України, повернення до минулого не буде ні в чому»
Олег Покальчук: «Змінюється обличчя України, повернення до минулого не буде ні в чому»
В Україні шириться нова шахрайська схема, ціллю якої є пенсіонери
В Україні шириться нова шахрайська схема, ціллю якої є пенсіонери
СБУ викрила всю агентурну мережу зрадника Андрія Деркача та масштабні злочини у сфері енергетики
ЕксклюзивСБУ викрила всю агентурну мережу зрадника Андрія Деркача та масштабні злочини у сфері енергетики
ГоловнаПолітика

На виборах президента Республіки Сербської перемагає соратник Додіка

Синиша Каран здобув 50,3% голосів після підрахунку бюлетенів з 99,72% дільниць.

На виборах президента Республіки Сербської перемагає соратник Додіка
Сініша Каран
Фото: EPA/UPG

У Республіці Сербській на виборах президента перемагає кандидат від “Союзу незалежних соціал-демократів” (СНСД) Синиша Каран.

Про це повідомляє “Радіо Свобода”.

За підсумками підрахунку бюлетенів з 99,72% дільниць соратник колишнього президента Милорада Додіка Синиша Каран здобув 50,3% голосів. Його основний суперник, кандидат від опозиційної Сербської демократичної партії Бранко Блануша отримав 48,37%.

У виборах президента Республіки Сербської брали участь шість кандидатів, чотири з яких не набрали навіть 1% голосів.

Синиша Каран та керівництво СНСД, лідером партії є Милорад Додік, заявили про його перемогу ще ввечері 23 листопада. 

В свою чергу, Сербська демократична партія заявила, що не визнає результати виборів і мають намір їх оскаржити.

Обраний президент Республіки Сербської виконуватиме обов’язки до жовтня 2026 року. Тоді в Боснії та Герцеговині відбудуться загальні вибори.

Передісторія

  • Мілорад Додік - це проросійський прихильник відокремлення від Боснії. 

  • Навесні цього року суд у Боснії видав міжнародний ордер на арешт лідера боснійських сербів Мілорада Додіка, якого звинувачують у зазіханні на конституційний порядок та виїзді за кордон на знак непокори. 

  • У квітні його намагалися заарештувати, але невдало

  • На початку липня суд скасував ордер на арешт. Додік добровільно з'явився до прокуратури Боснії і Герцеговини для допиту. Його зобов'язали періодично звітувати перед державним органом. Обґрунтування тривалості запроваджених заборонних заходів переглядатиметься кожні два місяці.

  • У серпні Центральна виборча комісія Боснії і Герцеговини ухвалила рішення про скасування мандата Мілорада Додіка.

  • Він виступає проти антиросійських санкцій через її вторгнення в Україну і є одним із небагатьох європейських політиків, який зустрічався з лідером РФ Путіним після початку війни.

  • У січні 2023 року Додік нагородив Путіна медаллю у рамках святкування Дня Республіки Сербської, що викликало критику у ЄС. Посол України Василь Кирилич також розкритикував присудження нагороди Путіну.

  • Республіка Сербська пропагує сепаратистські кроки щодо виходу з національних інституцій Боснії і Герцеговини. Раніше Додік казав, що війна в Україні змусила цей регіон "відкласти свої плани про вихід".

  • Боснія перебуває в затяжній політичній кризі через сепаратистську політику Республіки Сербської, що відроджує побоювання про зрив мирної угоди, яка завершила війну 1992-95 років.
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies