Каллас скликає голів МЗС ЄС задля обговорення мирного плану для України

Очільниця європейської дипломатії Кая Каллас скликає позачергове засідання Ради ЄС у закордонних справах на 26 листопада.

Про це повідомляє “Європейська правда” з посиланням на обізнаного з процесами посадовця ЄС.

"Висока представниця ЄС скликає Раду ЄС у закордонних справах цієї середи, щоб обговорити підготовку мирного плану для України і роль ЄС у цьому процесі", – повідомило джерело.

Посадовець ЄС уточнив, що засідання збереться у віртуальному форматі за відеозв’язком.