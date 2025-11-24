Саакашвілі після трьох років лікування повернули до тюрми
Каллас скликає голів МЗС ЄС задля обговорення мирного плану для України

Зустріч має відбутись 26 листопада.

Каллас скликає голів МЗС ЄС задля обговорення мирного плану для України
Кая Каллас
Фото: EPA/UPG

Очільниця європейської дипломатії Кая Каллас скликає позачергове засідання Ради ЄС у закордонних справах на 26 листопада. 

Про це повідомляє “Європейська правда” з посиланням на обізнаного з процесами посадовця ЄС.

"Висока представниця ЄС скликає Раду ЄС у закордонних справах цієї середи, щоб обговорити підготовку мирного плану для України і роль ЄС у цьому процесі", – повідомило джерело.

Посадовець ЄС уточнив, що засідання збереться у віртуальному форматі за відеозв’язком.

  • Раніше Кая Каллас повідомила, що Європа завжди підтримувала зусилля, спрямовані на досягнення справедливого і тривалого миру в Україні. Але для того, щоб план працював, необхідна участь українців і європейців.
  • Її коментарі пролунали після публікацій у західній пресі про те, що США і Росія напрацювала план на 28 пунктів, який включає максималістські вимоги Кремля. Зокрема, визнання Донбасу включно з вільними зараз населеними пунктами "російськими", скороченням чисельності армії України, визнанням росмови державною.
