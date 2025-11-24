Каллас скликає голів МЗС ЄС задля обговорення мирного плану для України

Очільниця європейської дипломатії Кая Каллас скликає позачергове засідання Ради ЄС у закордонних справах на 26 листопада.
Про це повідомляє “Європейська правда” з посиланням на обізнаного з процесами посадовця ЄС.
"Висока представниця ЄС скликає Раду ЄС у закордонних справах цієї середи, щоб обговорити підготовку мирного плану для України і роль ЄС у цьому процесі", – повідомило джерело.
Посадовець ЄС уточнив, що засідання збереться у віртуальному форматі за відеозв’язком.
- Раніше Кая Каллас повідомила, що Європа завжди підтримувала зусилля, спрямовані на досягнення справедливого і тривалого миру в Україні. Але для того, щоб план працював, необхідна участь українців і європейців.
- Її коментарі пролунали після публікацій у західній пресі про те, що США і Росія напрацювала план на 28 пунктів, який включає максималістські вимоги Кремля. Зокрема, визнання Донбасу включно з вільними зараз населеними пунктами "російськими", скороченням чисельності армії України, визнанням росмови державною.