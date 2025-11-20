“Відповіді сповнені пропаганди”: італійська Corriere della Sera відмовилась публікувати інтерв’ю з Лавровим
“Відповіді сповнені пропаганди”: італійська Corriere della Sera відмовилась публікувати інтерв’ю з Лавровим
На зустрічі “Слуги народу” із Зеленським “Міндіч” та “Алібаба” не прозвучало жодного разу
ЕксклюзивНа зустрічі “Слуги народу” із Зеленським “Міндіч” та “Алібаба” не прозвучало жодного разу
Головну військову прокурорку Ізраїлю заарештували через витік відео з нібито катуванням палестинця
Головну військову прокурорку Ізраїлю заарештували через витік відео з нібито катуванням палестинця
Саакашвілі після трьох років лікування повернули до тюрми
Саакашвілі після трьох років лікування повернули до тюрми
В Україні шириться нова шахрайська схема, ціллю якої є пенсіонери
В Україні шириться нова шахрайська схема, ціллю якої є пенсіонери
Зеленський про Міндіча: «Президент країни, яка перебуває у стані війни, не може мати друзів»
Зеленський про Міндіча: «Президент країни, яка перебуває у стані війни, не може мати друзів»
СБУ викрила всю агентурну мережу зрадника Андрія Деркача та масштабні злочини у сфері енергетики
ЕксклюзивСБУ викрила всю агентурну мережу зрадника Андрія Деркача та масштабні злочини у сфері енергетики
США зняли майже $900 млн із рахунку в МВФ. Аргентина отримала таку ж суму напередодні платежу за боргом
США зняли майже $900 млн із рахунку в МВФ. Аргентина отримала таку ж суму напередодні платежу за боргом
База про онко, яку мають знати всі. Пояснює Арман Качарян, меддиректор Національного інституту раку
База про онко, яку мають знати всі. Пояснює Арман Качарян, меддиректор Національного інституту раку
ГоловнаСвіт

Каллас: будь-який мирний план має включати європейців і українців, і ми не чули про якісь поступки від Росії

Висока представниця ЄС наголосила, що якби Росія справді хотіла б миру, то пішла б на безумовне припинення вогню. 

Каллас: будь-який мирний план має включати європейців і українців, і ми не чули про якісь поступки від Росії
Висока представниця ЄС із закордонних справ і безпекової політики, віцепрезидентка Європейської Комісії Кая Каллас
Фото: EPA/UPG

Європа завжди підтримувала зусилля, спрямовані на досягнення справедливого і тривалого миру в Україні. Але для того, щоб план працював, необхідна участь українців і європейців, повідомила топдипломатка Євросоюзу Кая Каллас. 

Вона дала коментарі пресі перед засіданням Ради з міжнародних відносин. Каллас зазначила, що в цій війні є лише один агресор і лише одна жертва.

"До того ж, ми не чули про жодні поступки з боку Росії", – сказала Каллас.

Її коментарі пролунали після публікацій у західній пресі про те, що США і Росія напрацювала план на 28 пунктів, який включає максималістські вимоги Кремля. Зокрема, визнання Донбасу включно з вільними зараз населеними пунктами "російськими", скороченням чисельності армії України, визнанням росмови державною. 

Каллас зазначила, що на нинішньому засіданні насамперед обговорюватимуть Україну і те, як ще вдарити по тіньовому флоту росіян. 

"Якщо Росія справді хоче миру, то вона могла погодитися на безумовне припинення вогню", – додала Каллас. 

Також обговорюватимуть Близький Схід і Судан.
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies