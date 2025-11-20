Каллас: будь-який мирний план має включати європейців і українців, і ми не чули про якісь поступки від Росії

Висока представниця ЄС наголосила, що якби Росія справді хотіла б миру, то пішла б на безумовне припинення вогню.

Європа завжди підтримувала зусилля, спрямовані на досягнення справедливого і тривалого миру в Україні. Але для того, щоб план працював, необхідна участь українців і європейців, повідомила топдипломатка Євросоюзу Кая Каллас.

Вона дала коментарі пресі перед засіданням Ради з міжнародних відносин. Каллас зазначила, що в цій війні є лише один агресор і лише одна жертва.

"До того ж, ми не чули про жодні поступки з боку Росії", – сказала Каллас.

— Kaja Kallas (@kajakallas) November 20, 2025

Її коментарі пролунали після публікацій у західній пресі про те, що США і Росія напрацювала план на 28 пунктів, який включає максималістські вимоги Кремля. Зокрема, визнання Донбасу включно з вільними зараз населеними пунктами "російськими", скороченням чисельності армії України, визнанням росмови державною.

Каллас зазначила, що на нинішньому засіданні насамперед обговорюватимуть Україну і те, як ще вдарити по тіньовому флоту росіян.

"Якщо Росія справді хоче миру, то вона могла погодитися на безумовне припинення вогню", – додала Каллас.

Також обговорюватимуть Близький Схід і Судан.