В Україні шириться нова шахрайська схема, ціллю якої є пенсіонери
В Україні шириться нова шахрайська схема, ціллю якої є пенсіонери
База про онко, яку мають знати всі. Пояснює Арман Качарян, меддиректор Національного інституту раку
База про онко, яку мають знати всі. Пояснює Арман Качарян, меддиректор Національного інституту раку
США зняли майже $900 млн із рахунку в МВФ. Аргентина отримала таку ж суму напередодні платежу за боргом
США зняли майже $900 млн із рахунку в МВФ. Аргентина отримала таку ж суму напередодні платежу за боргом
Зеленський про Міндіча: «Президент країни, яка перебуває у стані війни, не може мати друзів»
Зеленський про Міндіча: «Президент країни, яка перебуває у стані війни, не може мати друзів»
Саакашвілі після трьох років лікування повернули до тюрми
Саакашвілі після трьох років лікування повернули до тюрми
СБУ викрила всю агентурну мережу зрадника Андрія Деркача та масштабні злочини у сфері енергетики
ЕксклюзивСБУ викрила всю агентурну мережу зрадника Андрія Деркача та масштабні злочини у сфері енергетики
На зустрічі “Слуги народу” із Зеленським “Міндіч” та “Алібаба” не прозвучало жодного разу
ЕксклюзивНа зустрічі “Слуги народу” із Зеленським “Міндіч” та “Алібаба” не прозвучало жодного разу
“Відповіді сповнені пропаганди”: італійська Corriere della Sera відмовилась публікувати інтерв’ю з Лавровим
“Відповіді сповнені пропаганди”: італійська Corriere della Sera відмовилась публікувати інтерв’ю з Лавровим
Головну військову прокурорку Ізраїлю заарештували через витік відео з нібито катуванням палестинця
Головну військову прокурорку Ізраїлю заарештували через витік відео з нібито катуванням палестинця
ГоловнаСвіт

На кліматичному саміті ООН у Бразилії сталася пожежа

13 людей зазнали уражень дихальних шляхів димом.

На кліматичному саміті ООН у Бразилії сталася пожежа
Пожежники прибули на виклик на саміт СОР30
Фото: Bloomberg

У конференц-центрі бразильського міста Белем, де нині триває кліматичний саміт ООН СОР30, сталося займання, яке призвело до евакуації делегацій.

Як пише The Guardian, пожежна тривога спрацювала в той час, коли учасники заходу обговорювали ухвалення документа щодо зміцнення зусиль протидії кліматичним змінам.

Тринадцять людей звернулися до медиків зі скаргами на проблеми з диханням - їхні легені зазнали ураження через дим. Вогонь вдалося приборкати за кілька хвилин. 

Екстрені служби, які прибули на місце, заявили, що найбільш імовірною причиною пожежі стала несправність електронного пристрою - це могла були мікрохвильова піч. 
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies