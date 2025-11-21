На кліматичному саміті ООН у Бразилії сталася пожежа

Пожежники прибули на виклик на саміт СОР30

У конференц-центрі бразильського міста Белем, де нині триває кліматичний саміт ООН СОР30, сталося займання, яке призвело до евакуації делегацій.

Як пише The Guardian, пожежна тривога спрацювала в той час, коли учасники заходу обговорювали ухвалення документа щодо зміцнення зусиль протидії кліматичним змінам.

Тринадцять людей звернулися до медиків зі скаргами на проблеми з диханням - їхні легені зазнали ураження через дим. Вогонь вдалося приборкати за кілька хвилин.

Екстрені служби, які прибули на місце, заявили, що найбільш імовірною причиною пожежі стала несправність електронного пристрою - це могла були мікрохвильова піч.