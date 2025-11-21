Акції оборонних фірм ЄС різко впали на тлі повідомлень про план США щодо завершення війни

Це показало, що європейські ринки можуть негативно реагувати через ризик реального прориву в переговорах.

Європейські оборонні компанії 21 листопада показали найнижчу динаміку з кінця серпня після появи повідомлень про підготовлений Сполученими Штатами план завершення війни в Україні, пише Reuters.

Індекс аерокосмічних та оборонних компаній Європи впав на 3,1% станом на 16:05, а протягом дня просідав на 3,9%. Падіння суттєво перевищило динаміку широкого європейського індексу STOXX 600, який знизився на 0,4%. Попри корекцію, оборонний індекс залишається більш ніж на 200% вищим від рівня лютого 2022 року.

Європейські ринки можуть негативно реагувати через ризик реального прориву в переговорах. Голова європейської стратегії з акцій в UBS Ґеррі Фаулер зауважив, що оборонний сектор нині є «найдорожчою та найбільш перевантаженою частиною ринку», що посилює волатильність.

Акції німецьких Renk, Hensoldt, Rheinmetall та TKMS подешевшали на 6–8%. У Hensoldt заявили, що ринок неправильно трактує можливі наслідки будь-якого мирного плану. «Навіть якщо бойові дії в Україні завершаться, це не означає, що Європа в безпеці і не має інвестувати в оборону», — наголосив речник компанії.

У TKMS також зазначили, що стратегічні оборонні розробки потрібні «навіть за відсутності активних конфліктів».

Цього року саме оборонні компанії були одним із ключових драйверів зростання STOXX 600, який оновлював рекорди на тлі очікувань збільшення держвидатків на безпеку.

Аналітики JPMorgan заявили, що не вважають американський план прийнятним для України чи її європейських партнерів і розглядають нинішню корекцію оборонних акцій як «цікаву можливість для входу в сектор».

«Якщо США все ж зможуть нав’язати цей план (що малоймовірно), це буде де-факто перемога Росії й у перспективі призведе до ще більш стрімкого зростання оборонних витрат у Європі», — зазначили вони.