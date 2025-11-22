FT: Європейські посли шоковані тиском США на Україну щодо мирного плану

Європейський чиновник прокоментував зустріч дипломатів ЄС із представниками США як "це навіть гірше, ніж ми думали".

У Києві відбулася зустріч європейських послів із представниками США, де обговорювалося питання щодо підписання "мирного плану" Україною. Серед присутніх на зустрічі були міністр армії США Деніел Дрісколл та тимчасова повірена США Джулі Девіс, пише FT.

На зустрічі Дрісколл заявив європейським послам, що він "оптимістично налаштований щодо того, що зараз настав час для миру", але попередив, що Вашингтон проявить мало гнучкості.

Дрісколл зазначив, що Україна перебуває у складній військовій позиції і зараз "найкращий час для досягнення угоди".

"Збройні сили США люблять Україну та підтримують її, але чесна оцінка американських військових полягає в тому, що Україна перебуває у дуже поганому становищі, і зараз найкращий час для миру", – заявив Дрісколл.

Він додав, що "гарантії безпеки є частиною цієї угоди з США" і будуть обговорені з європейськими та українськими лідерами найближчими днями.

Девіс додала, що підтримка України у війні має свої межі і що Росія зберігає потужну промислову базу, через що Україна рано чи пізно може опинитися перед необхідністю домовлятися.

Європейські посли назвали заяви американської сторони "шокуючими", зазначивши, що американська сторона наполягає на швидкому підписанні угоди.

За їхніми словами, завдання США — укласти угоду якомога швидше, уникаючи довгих переговорів, що викликало занепокоєння щодо впливу цього тиску на позицію України.

Деякі посли ЄС на зустрічі представили пропозицію США як стратегічну перемогу Росії. Девіс заперечив, що втрата 1 мільйона солдатів — за оцінками США, скільки росіян було вбито з моменту початку повномасштабного вторгнення Володимира Путіна у 2022 році — не є перемогою.

Наприкінці зустрічі посли ЄС стверджували, що замість укладення угоди зараз, потрібен більший тиск на Росію. Американці заявили, що запропоноване — це найкраще, чого Україна може очікувати.

"Виявляється, це навіть гірше, ніж ми думали", — сказав інший високопоставлений європейський чиновник.

Зустріч у Києві стала поштовхом до термінових двосторонніх консультацій європейських лідерів, у яких взяли участь прем’єр-міністр Італії Джорджія Мелоні, президент Франції Еммануель Макрон та голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн.

Основною метою обговорень було знайти способи вплинути на США, щоб пом’якшити ультимативний тиск та дати Україні більше простору для переговорів.

Раніше Джулі Девіс заявила, що на зустрічі відбулися "надзвичайно конструктивні переговори" і "всі поділяють бачення Президента Трампа щодо завершення цієї війни".

