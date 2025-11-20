Тимчасова повірена у справах США розповіла про «конструктивну зустріч» з українською владою

Тимчасова повірена у справах США в Україні Джулі Девіс і міністр армії США Ден Дрісколл зустрілися з керівництвом України.
За словами Девіс, відбулися «надзвичайно конструктивні переговори».
«Усі поділяють бачення Президента Трампа щодо завершення цієї війни. Нарешті ситуація складається на користь миру - миру, на який українці так довго чекали», - заявила дипломатка.
- Напередодні Axios повідовляв про те, що адміністрація Трампа таємно працює у консультаціях із Росією над розробкою нового плану щодо завершення війни в Україні. Цей план США з 28 пунктів, як розповіли американські та російські посадовці, був натхненний успішним просуванням президентом Трампом угоди щодо Гази.
- Європейські країни вже виступили проти цього "мирного плану".
- Американський Інститут вивчення війни (ISW) також проаналізував "мирний план" і наголосив, що він означає "повну капітуляцію Україну в обмін ні на що".
- 20 листопада Офіс Президента України повідомив, що Зеленський офіційно отримав від американської сторони проєкт "мирного плану", який, за оцінкою американської сторони, може активізувати дипломатію.