США зняли майже $900 млн із рахунку в МВФ. Аргентина отримала таку ж суму напередодні платежу за боргом
Головну військову прокурорку Ізраїлю заарештували через витік відео з нібито катуванням палестинця
“Відповіді сповнені пропаганди”: італійська Corriere della Sera відмовилась публікувати інтерв’ю з Лавровим
В Україні шириться нова шахрайська схема, ціллю якої є пенсіонери
ЕксклюзивСБУ викрила всю агентурну мережу зрадника Андрія Деркача та масштабні злочини у сфері енергетики
База про онко, яку мають знати всі. Пояснює Арман Качарян, меддиректор Національного інституту раку
Саакашвілі після трьох років лікування повернули до тюрми
Зеленський про Міндіча: «Президент країни, яка перебуває у стані війни, не може мати друзів»
ЕксклюзивНа зустрічі “Слуги народу” із Зеленським “Міндіч” та “Алібаба” не прозвучало жодного разу
Тимчасова повірена у справах США розповіла про «конструктивну зустріч» з українською владою

«Нарешті ситуація складається на користь миру», - заявила Джулі Девіс.

Тимчасова повірена у справах США розповіла про «конструктивну зустріч» з українською владою
Джулі Девіс
Фото: ОПУ

Тимчасова повірена у справах США в Україні Джулі Девіс і міністр армії США Ден Дрісколл зустрілися з керівництвом України.

За словами Девіс, відбулися «надзвичайно конструктивні переговори».

«Усі поділяють бачення Президента Трампа щодо завершення цієї війни. Нарешті ситуація складається на користь миру - миру, на який українці так довго чекали», - заявила дипломатка.

  • Напередодні Axios повідовляв про те, що адміністрація Трампа таємно працює у консультаціях із Росією над розробкою нового плану щодо завершення війни в Україні. Цей план США з 28 пунктів, як розповіли американські та російські посадовці, був натхненний успішним просуванням президентом Трампом угоди щодо Гази.
  • Європейські країни вже виступили проти цього "мирного плану". 
  • Американський Інститут вивчення війни (ISW) також проаналізував "мирний план" і наголосив, що він означає "повну капітуляцію Україну в обмін ні на що".
  • 20 листопада Офіс Президента України повідомив, що Зеленський офіційно отримав від американської сторони проєкт "мирного плану", який, за оцінкою американської сторони, може активізувати дипломатію.
