Тимчасова повірена у справах США розповіла про «конструктивну зустріч» з українською владою

Тимчасова повірена у справах США в Україні Джулі Девіс і міністр армії США Ден Дрісколл зустрілися з керівництвом України.

За словами Девіс, відбулися «надзвичайно конструктивні переговори».

«Усі поділяють бачення Президента Трампа щодо завершення цієї війни. Нарешті ситуація складається на користь миру - миру, на який українці так довго чекали», - заявила дипломатка.