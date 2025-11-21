В Україні шириться нова шахрайська схема, ціллю якої є пенсіонери
“Відповіді сповнені пропаганди”: італійська Corriere della Sera відмовилась публікувати інтерв’ю з Лавровим
На зустрічі “Слуги народу” із Зеленським “Міндіч” та “Алібаба” не прозвучало жодного разу
Головну військову прокурорку Ізраїлю заарештували через витік відео з нібито катуванням палестинця
Саакашвілі після трьох років лікування повернули до тюрми
Великобританія відмовилась передавати Україні дрони MQ-9 Reaper, які виводять з експлуатації
США зняли майже $900 млн із рахунку в МВФ. Аргентина отримала таку ж суму напередодні платежу за боргом
СБУ викрила всю агентурну мережу зрадника Андрія Деркача та масштабні злочини у сфері енергетики
Зеленський про Міндіча: «Президент країни, яка перебуває у стані війни, не може мати друзів»
Генштаб ЗСУ: кількість боїв на фронті сягнула вже 130

На Покровський напрям припало понад 40 атак окупантів.

робота українських бійців

Станом на 16:00 21 листопада загальна кількість бойових зіткнень становить 130.

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

Від вогню ворожої артилерії  постраждали громади населених пунктів Біла Береза, Старикове, Кучерівка Сумської області; Карповичі Чернігівської області.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках відбулися 10 ворожих атак. Ворог здійснив 63 артилерійські обстріли позицій наших військ та населених пунктів, один з яких — із реактивної системи залпового вогню.

На Південно-Слобожанському відбулися шість бойових зіткнень у районах Синельникового, Вовчанська та в напрямку Колодязного. На даний час триває два  боєзіткнення.

На Куп’янському українські воїни відбивали дві атаки ворога у бік Петропавлівки та Піщаного. Одне боєзіткнення досі триває.

На Лиманському загарбницька армія здійснила десять атак на позиції українців у районі населених пунктів Копанки, Греківка, Карпівка, Шандриголове, Новоселівка та в напрямках населених пунктів Новий Мир, Шийківка, Дробишеве, Ставки. На даний час п’ять боєзіткнень тривають.

На Слов’янському противник 11 разів атакував поблизу Серебрянки, Дронівки, Виїмки та в напрямках Сіверська і Званівки. Чотири боєзіткнення в даний час тривають.

На Краматорському противник здійснив одну безуспішну атаку в районі Часового Яру.

На Костянтинівському відбили 16 ворожих спроб вклинитися в нашу оборону в районах населених пунктів Плещіївка, Щербинівка, Клебан-Бик, Русин Яр, Полтавка та в напрямках Предтечиного, Степанівки й Софіївки. Ще два боєзіткнення тривають.

На Покровському окупанти здійснили 41 спробу потіснити наших воїнів із займаних позицій у районах населених пунктів Шахове, Родинське, Червоний Лиман, Новоекономічне, Котлине, Удачне, Молодецьке, Новомиколаївка, Дачне, Філія та в бік населених пунктів Нове Шахове, Мирноград, Гришине й Новопавлівка. Сили оборони стримують натиск та вже відбили 30 атак.

На Олександрівському зупинили 20 штурмів ворожих військ у районах населених пунктів Андріївка-Клевцове, Ялта, Січневе, Вороне, Степове, Вербове, Привільне та в бік Олексіївки. На Гуляйпільському напрямку агресор тричі намагався йти вперед на позиції наших військ, у районі  Рівнопілля та в бік Затишшя, одне боєзіткнення триває.

На Оріхівському відбили шість атак противника в районах Щербаків, Степового та в напрямках Малої Токмачки, Новоданилівки, Новоандріївки й Приморського. Ще два боєзіткнення тривають.

На Придніпровському ворог на даний час наступальних дій не проводив.
