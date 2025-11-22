Саакашвілі після трьох років лікування повернули до тюрми
Саакашвілі після трьох років лікування повернули до тюрми
Зеленський про Міндіча: «Президент країни, яка перебуває у стані війни, не може мати друзів»
“Відповіді сповнені пропаганди”: італійська Corriere della Sera відмовилась публікувати інтерв’ю з Лавровим
США зняли майже $900 млн із рахунку в МВФ. Аргентина отримала таку ж суму напередодні платежу за боргом
ЕксклюзивСБУ викрила всю агентурну мережу зрадника Андрія Деркача та масштабні злочини у сфері енергетики
Головну військову прокурорку Ізраїлю заарештували через витік відео з нібито катуванням палестинця
Великобританія відмовилась передавати Україні дрони MQ-9 Reaper, які виводять з експлуатації
В Україні шириться нова шахрайська схема, ціллю якої є пенсіонери
ЕксклюзивНа зустрічі “Слуги народу” із Зеленським “Міндіч” та “Алібаба” не прозвучало жодного разу
Війна

На Донеччині бійці ДПСУ знищили пункт розвідки та управління ППО росіян

Також знищено унікальну ціль окупантів – радянську ППРУ-1 "Овод".

На Донеччині бійці ДПСУ знищили пункт розвідки та управління ППО росіян
Фото: Генштаб ЗСУ

На Донеччині пілот FPV-дрона підрозділу "Фенікс" уразив рідкісну радянську ППРУ-1 "Овод", рухомий пункт розвідки та управління ППО. 

Про це пише Держприкордонслужба України.

"На Донеччині пілот FPV-дрона на псевдо "Вояж" підрозділу "Фенікс" уразив рідкісну радянську ППРУ-1 "Овод", рухомий пункт розвідки та управління ППО. Завдяки йому ворог може завдавати ударів по нашій авіації", – ідеться у повідомленні.

Прикордонник долав маршрут глибоко у тилу противника і помітив метушню окупантів, взяв курс на ціль і знищив її точним ударом.
