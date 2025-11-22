На Донеччині бійці ДПСУ знищили пункт розвідки та управління ППО росіян

На Донеччині пілот FPV-дрона підрозділу "Фенікс" уразив рідкісну радянську ППРУ-1 "Овод", рухомий пункт розвідки та управління ППО.

Про це пише Держприкордонслужба України.

"На Донеччині пілот FPV-дрона на псевдо "Вояж" підрозділу "Фенікс" уразив рідкісну радянську ППРУ-1 "Овод", рухомий пункт розвідки та управління ППО. Завдяки йому ворог може завдавати ударів по нашій авіації", – ідеться у повідомленні.

Прикордонник долав маршрут глибоко у тилу противника і помітив метушню окупантів, взяв курс на ціль і знищив її точним ударом.