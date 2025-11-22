Саакашвілі після трьох років лікування повернули до тюрми
На Харківщині росіяни обстріляли вісім населених пунктів, є поранені

Ворог застосував ударні БпЛА по області.

На Харківщині росіяни обстріляли вісім населених пунктів, є поранені
Наслідки російського удару
Фото: Харківська ОВА

За минулу добу під російськими ударами опинилися 8 населених пунктах Харківської області, унаслідок чого постраждали двоє людей.

Про це повідомляє начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали 8 населених пунктів Харківської області. Внаслідок обстрілів постраждали двоє людей", – ідеться у повідомленні.

У селищі Орілька Лозівської громади через російські обстріли постраждав 50-річний чоловік, а в селищі Панютине Лозівської громади – 61-річний чоловік.

Ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння, атакував область 13 БПЛА типу "Герань-2", одним БПЛА типу "Молнія" і 14 БПЛА невстановленого типу.

Унаслідок російської агресії пошкоджені та зруйновані обʼєкти цивільної інфраструктури. Зокрема у Богодухівському районі пошкоджено нежитлову будівлю (селище Золочів), у Лозівському районі –цивільне підприємство (с. Лиманівка) та електромережі (с. Михайлівка).

У Чугуївському районі пошкоджено приватний будинок в та два автомобілі (с. Артемівка).

Транзитний евакуаційний пункт у Лозовій за добу прийняв 67 людей, залишилися 30 людей. Всього від початку роботи в пункті зареєстровано 13 139 людей.
