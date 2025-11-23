Унаслідок російського обстрілу у Дніпрі постраждали понад десять цивільних

Ще четверо постраждалих на Нікопольщині та Синельниківщині.

Російські окупанти атакували місто Дніпро та область безпілотниками. Сили ППО знищили 15 ворожих дронів.

Фото: Дніпропетровська ОВА

Про це повідомляє в.о. начальника Дніпропетровської ОВА Владислав Гайваненко.

"Безпілотниками атакували область росіяни. За інформацією ПвК, 15 з них знищили. Втім, є і наслідки ворожого терору", – ідеться у повідомленні.

Через обстріли РФ постраждали 15 людей. Серед них 11-річна дівчинка. Зайнялися балкони у дев'ятиповерхівці та прибудова до приватного будинку. Серед понівеченого й 6 машин.

Фото: Дніпропетровська ОВА

У Васильківській та Зайцівській громадах Синельниківщини також 2 поранених. Пожежі виникли у трьох будинках.

У Павлоградському районі без потерпілих. Зачепило інфраструктуру та гаражі.

FPV-дронами та з важкої артилерії ворог бив по Нікополю, Покровській, Мирівській, Марганецькій громадах. У Нікополі постраждали 41-річна жінка та двоє хлопців 14 і 16 років. Пошкоджені інфраструктура та заправка.