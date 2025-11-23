Справедливості не буде. Чому одні області живуть за суворими графіками, а інші постійно зі світлом
Справедливості не буде. Чому одні області живуть за суворими графіками, а інші постійно зі світлом
Зеленський про Міндіча: «Президент країни, яка перебуває у стані війни, не може мати друзів»
В Україні шириться нова шахрайська схема, ціллю якої є пенсіонери
ЕксклюзивСБУ викрила всю агентурну мережу зрадника Андрія Деркача та масштабні злочини у сфері енергетики
Олег Покальчук: «Змінюється обличчя України, повернення до минулого не буде ні в чому»
“Відповіді сповнені пропаганди”: італійська Corriere della Sera відмовилась публікувати інтерв’ю з Лавровим
Великобританія відмовилась передавати Україні дрони MQ-9 Reaper, які виводять з експлуатації
ЕксклюзивНа зустрічі “Слуги народу” із Зеленським “Міндіч” та “Алібаба” не прозвучало жодного разу
Саакашвілі після трьох років лікування повернули до тюрми
Унаслідок російського обстрілу у Дніпрі постраждали понад десять цивільних

Ще четверо постраждалих на Нікопольщині та Синельниківщині.

Фото: Дніпропетровська ОВА

Російські окупанти атакували місто Дніпро та область безпілотниками. Сили ППО знищили 15 ворожих дронів.

Про це повідомляє в.о. начальника Дніпропетровської ОВА Владислав Гайваненко.

"Безпілотниками атакували область росіяни. За інформацією ПвК, 15 з них знищили. Втім, є і наслідки ворожого терору", – ідеться у повідомленні. 

Через обстріли РФ постраждали 15 людей. Серед них 11-річна дівчинка. Зайнялися балкони у дев'ятиповерхівці та прибудова до приватного будинку. Серед понівеченого й 6 машин.

У Васильківській та Зайцівській громадах Синельниківщини також 2 поранених. Пожежі виникли у трьох будинках.

У Павлоградському районі без потерпілих. Зачепило інфраструктуру та гаражі.

FPV-дронами та з важкої артилерії ворог бив по Нікополю, Покровській, Мирівській, Марганецькій громадах. У Нікополі постраждали 41-річна жінка та двоє хлопців 14 і 16 років. Пошкоджені інфраструктура та заправка.
