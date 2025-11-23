Унаслідок російського обстрілу у Дніпрі постраждали понад десять цивільних

Російські окупанти атакували місто Дніпро та область безпілотниками. Сили ППО знищили 15 ворожих дронів.
Про це повідомляє в.о. начальника Дніпропетровської ОВА Владислав Гайваненко.
"Безпілотниками атакували область росіяни. За інформацією ПвК, 15 з них знищили. Втім, є і наслідки ворожого терору", – ідеться у повідомленні.
Через обстріли РФ постраждали 15 людей. Серед них 11-річна дівчинка. Зайнялися балкони у дев'ятиповерхівці та прибудова до приватного будинку. Серед понівеченого й 6 машин.
У Васильківській та Зайцівській громадах Синельниківщини також 2 поранених. Пожежі виникли у трьох будинках.
У Павлоградському районі без потерпілих. Зачепило інфраструктуру та гаражі.
FPV-дронами та з важкої артилерії ворог бив по Нікополю, Покровській, Мирівській, Марганецькій громадах. У Нікополі постраждали 41-річна жінка та двоє хлопців 14 і 16 років. Пошкоджені інфраструктура та заправка.