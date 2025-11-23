Зеленський: Росія не хоче війну завершувати

Росія почала війну і не хоче її завершувати. У цьому і полягає складність дипломатичної ситуації.

Про це заявив Володимир Зеленський.

«Від перших хвилин 24 лютого Путін веде цю війну так, що йому все одно, скільки своїх людей він втратить і скільки наших людей він убʼє. Російські командири мають не просто бажання діяти жорстоко – вони мають чіткі накази, що можуть убивати так, як їм заманеться. Саме тому російська війна така кривава та забирає життя на фронті і в мирних українських містах. Саме тому Росія не тільки вбиває дорослих, але також викрадає дітей та намагається їх перевчити, щоб уже вони брали участь у війні, коли виростуть», - наголосив глава держави.

Зеленський додав, що треба зупинити російську війну і не дозволити розпалити її знову.

«І щоб було саме це, мир має бути достойним. Тільки в одному цьому році Путін уже відправив на смерть сотні тисяч своїх людей, щоб окупувати відсоток чи декілька української території. І це робить Росія, у якої й так своєї міжнародно визнаної території найбільше, ніж у будь-кого у світі. Такий характер війни і намагання Росії подовжити війну свідчать, що це для них не про територію, не про те, як поводиться той чи інший сусід Росії, а про «право на війну» для Росії, про «право на підкорення» інших, про фундаментальну відсутність безпеки», - вважає глава держави.

Він подякував США і Європі за допомогу і додав, що «ми так уважно працюємо над кожним пунктом, над кожним кроком до миру».