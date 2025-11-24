На Херсонщині підліток підірвався на російській міні (доповнено)

На Херсонщині 17-річний хлопець підірвався на протипіхотній міні "пелюстка" поблизу лісу. Його госпіталізували.
Про це повідомляє Херсонська ОВА.
"Близько 16:10 у Великій Олександрівці на російській вибухівці підірвався підліток. 17-річний хлопець наступив на протипіхотну міну типу "пелюстка" поблизу лісу", — ідеться у повідомленні.
Внаслідок детонації міни підліток дістав вибухову травму та травматичну ампутацію частини ноги.
Його доставили до лікарні і надають всю необхідну медичну допомогу.
Також, за інформацією ОВА, близько 17:00 у Корабельному районі Херсона на російській міні підірвався чоловік. Внаслідок детонації 58-річний херсонець дістав вибухову травму та поранення ноги.
Постраждалий – під наглядом медиків.
В ОВА нагадують про три основні правила мінної безпеки: не підходь, не чіпай, телефонуй 101 або 102!
- У селі Вавилове Шевченківської територіальної громади Миколаївської області трактор під час роботи в полі підірвався на невідомому боєприпасі. Постраждав водій.