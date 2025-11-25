У Запорізькій області нетверезий працівник Нацполіції поза службою влаштував стрілянину під час конфлікту з військовими - здійснив щонайменше 13 пострілів і поранив трьох, повідомляє Офіс генпрокурора.

За даними слідства, 23 листопада в одному з селищ області поліцейський у стані сп’яніння посварився з військовими, після чого дістав табельну зброю і відкрив вогонь.

Троє військовослужбовців отримали поранення й були госпіталізовані.

24 листопада йому повідомлено про підозру у закінченому замаху на вбивство двох або більше осіб (ч. 2 ст. 15, п. 1 ч. 2 ст. 115 КК України).

Прокуратура наполягає на триманні під вартою.

За даними ДБР, стрілянина сталася у селі біля Запоріжжя.

Правоохоронець, перебуваючи поза службою та у стані алкогольного сп'яніння, спровокував конфлікт із групою військовослужбовців. Спочатку він відкрив вогонь з автомата, здійснивши кілька неприцільних пострілів у бік військових.

Після того як військовослужбовці його роззброїли, правоохоронець повернувся додому, взяв табельну зброю і знов вийшов на вулицю. Повернувшись на місце конфлікту, він здійснив ще декілька пострілів у бік військових, але вже цілячись на ураження. У результаті троє військовослужбовців отримали вогнепальні поранення.

Наразі вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу.