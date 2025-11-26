Трамп заявив, що Москва "погодилася на деякі поступки"

Президент США скасував дедлайн до Дня подяки щодо миру в Україні.

Президент США Дональд Трамп прокоментував ситуацію з переговорами щодо завершення російсько-української війни для преси у літаку Air Force One.

Як пише Reuters, господар Білого дому більше не наполягає на дотриманні дедлайну щодо мирної угоди, який він раніше призначив на четвер, коли Америка святкує День подяки.

Також Трамп стверджує, що американська переговорна група "досягає прогресу з Україною та Росією", а Москва нібито "погодилася на деякі поступки".

ЗМІ говорять про відсутність з боку Трампа інтересу щодо змісту положень потенційної мирної угоди: він готовий затвердити будь-який документ, аби лише Росія та Україна якомога швидше його підписали.