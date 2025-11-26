У Херсоні через обстріл РФ виникли проблеми з електропостачанням

Росіяни атакували об'єкти критичної інфраструктури у Херсоні: два райони міста залишилися без світла.

Про це інформує Херсонська ОВА.

"Російські окупанти знову обстріляли Херсон. Внаслідок ворожої атаки пошкоджено об'єкти критичної інфраструктури", – ідеться у повідомленні.

Унаслідок російської атаки частково знеструмлено Дніпровський та Центральний райони міста. Також можливі перебої з централізованим водопостачанням.

Наразі фахівці вивчають обсяг пошкоджень та проводять аварійно-відновлювальні роботи.

Крім того, орієнтовно о 17:20 російські військові обстріляли Чорнобаївку. Наразі відомо про одного постраждалого.

Медики надали допомогу 70-річному чоловіку, який дістав контузію, вибухову й закриту черепно-мозкову травми.

Також до лікарні доставили ще трьох постраждалих через вечірній російський обстріл.