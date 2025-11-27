Свириденко: нові внески в коаліцію укриттів сягнули 22 млн євро

Відбулося перше установче засідання Коаліції укриттів МВС України і держави вже оголосило про свої нові внески.

Про це повідомила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко.

За її словами, ініціатива належить Україні і Team Europe, яка має на меті створення сучасної мережі укриттів цивільного захисту, включно з підземними школами й садочками, лікарнями і громадськими закладами.

«Вдячна всім державам, які вже оголосили про свої нові внески на загальну суму понад €22 млн. З них €11 млн внесла Фінляндія, яка є лідером коаліції завдяки своєму унікальному 80-річному досвіду зі створення у системи бомбосховищ. Крім того, €7 млн становить внесок від Швеції, по €2 млн — Литви та Бельгії, €0,5 млн — Ірландії. Швейцарія також має намір долучитися до ініціативи», - розповіла Свириденко.

Вона додала, що станом на сьогодні вже побудували понад 42 підземні школи лише в прифронтових регіонах за рахунок державного бюджету та попередніх внесків партнерів.

«Уперше в проєкті Держбюджету на наступний рік передбачили 1 млрд грн на укриття у дитячих садках. Сподіваємося на його ухвалення наступного тижня», - додала Свириденко.