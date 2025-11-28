ЦПК: Офіс генпрокурора розпочав провадження щодо батька та брата заступниці генпрокурора Марії Вдовиченко
Двох посадовців приватної компанії підозрюють у привласненні 15 млн грн при продажі запчастин до бронетехніки

Санкція статті передбачає до 12 років позбавлення волі.

Двох посадовців приватної компанії підозрюють у привласненні 15 млн грн при продажі запчастин до бронетехніки
Привласнення 15 млн грн при продажі запчастин до бронетехніки
Фото: Офіс генпрокурора

Викрито схему, за якою керівництво приватного товариства незаконно отримувало державні кошти, призначені для забезпечення потреб Збройних Сил України в умовах воєнного стану, повідомляє Офіс генпрокурора

За даними слідства, упродовж 2024 року директор товариства разом із комерційним директором забезпечили перемогу підконтрольної компанії в оборонних закупівлях. Це відбувалося через маніпулювання ринковими цінами, імітацію конкуренції та систематичне завищення вартості запчастин для військової техніки, зокрема бронеавтомобілів «Kirpi», що активно використовуються на фронті.

Встановлено, що директор фірми організовував підготовку документів, комунікацію з військовою частиною і розподіл коштів, а комерційний директор формувала накладні й інші документи із завідомо завищеними цінами. 

Щоб виглядати «найдешевшим» постачальником, керівник товариства розсилав типові запити до пов’язаних компаній, контролюючи, щоб ті подавали комерційні пропозиції з навмисно завищеною вартістю.

Згідно з висновками експертизи лише за двома договорами сума незаконно отриманих товариством коштів перевищила понад 15 мільйонів гривень.

Під час санкціонованих обшуків за місцем проживання підозрюваних вилучено документи та електронні носії, що мають доказове значення.Обом посадовцям повідомлено про підозру в організації заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах, за попередньою змовою групою осіб, шляхом зловживання службовим становищем, вчиненого в умовах воєнного стану та повторно (ч. 4, 5 ст. 191 КК України).

Санкція статті передбачає до 12 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади до 3 років та з конфіскацією майна.
