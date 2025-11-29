Росіяни знову цілили по критичній і соціальній інфраструктурі.

Упродовж доби російські окупанти атакували критичну інфраструктуру Херсонської області. Унаслідок обстрілів двоє цивільних загинули, восьмеро - поранені.

Про це повідомляє очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Минулої доби під ворожим дроновим терором, авіаційними ударами та артилерійськими обстрілами перебували Антонівка, Інженерне, Комишани, Молодіжне, Придніпровське, Садове, Білозерка, Гончарне, Дніпровське, Кізомис, Іванівка, Інгулець, Новотягинка, Понятівка, Софіївка, Берислав, Томарине, Новоолександрівка, Осокорівка, Новорайськ, Червоний Маяк, Дудчани, Качкарівка, Ольгівка, Веселе, Козацьке та місто Херсон.

"російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 4 багатоповерхівки та 4 приватні будинки. Також окупанти понівечили приватні автомобілі", – ідеться у повідомленні

Через російську агресію 2 людини загинули, ще 8 – дістали поранення.