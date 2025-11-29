Ліндсі Грем: якщо Путін продовжуватиме наполягати на капітуляції України, тоді настав час США розігрувати карти по-іншому
«Найгірше, що може зробити чоловік, — ігнорувати свій організм»: базу пояснює уролог Олександр Банас
На зустрічі “Слуги народу” із Зеленським “Міндіч” та “Алібаба” не прозвучало жодного разу
Великобританія відмовилась передавати Україні дрони MQ-9 Reaper, які виводять з експлуатації
ЦПК: Офіс генпрокурора розпочав провадження щодо батька та брата заступниці генпрокурора Марії Вдовиченко
США в ООН пригрозили Росії санкціями за відмову припинити вогонь
Київ. Скасована прем’єра
Саакашвілі після трьох років лікування повернули до тюрми
Внаслідок обстрілу Києва загинув декоратор і бутафор Вадим Тупчій, який створював носи для «Шоу довгоносиків»
На Херсонщині через обстріли РФ загинули 2 людини, ще 8 – поранені

Росіяни знову цілили по критичній і соціальній інфраструктурі.

На Херсонщині через обстріли РФ загинули 2 людини, ще 8 – поранені

Упродовж доби російські окупанти атакували критичну інфраструктуру Херсонської області. Унаслідок обстрілів двоє цивільних загинули, восьмеро - поранені. 

Про це повідомляє очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Минулої доби під ворожим дроновим терором, авіаційними ударами та артилерійськими обстрілами перебували Антонівка, Інженерне, Комишани, Молодіжне, Придніпровське, Садове, Білозерка, Гончарне, Дніпровське, Кізомис, Іванівка, Інгулець, Новотягинка, Понятівка, Софіївка, Берислав, Томарине, Новоолександрівка, Осокорівка, Новорайськ, Червоний Маяк, Дудчани, Качкарівка, Ольгівка, Веселе, Козацьке та місто Херсон.

"російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 4 багатоповерхівки та 4 приватні будинки. Також окупанти понівечили приватні автомобілі", – ідеться у повідомленні

Через російську агресію 2 людини загинули, ще 8 – дістали поранення.
