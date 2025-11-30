Сили оборони за добу ліквідували ще 1160 російських окупантів

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 30.11.25 орієнтовно склали:

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

За минулу добу Сили оборони ліквідували ще 1160 російських окупантів і знищили 5 ворожих танків.

Також росіяни втратили 5 танків, 14 броньовиків та понад 500 БпЛА ОТР.

