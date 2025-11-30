Внаслідок обстрілу Києва загинув декоратор і бутафор Вадим Тупчій, який створював носи для «Шоу довгоносиків»
ГоловнаСуспільствоВійна

Сили оборони за добу ліквідували ще 1160 російських окупантів

Також росіяни втратили 5 танків, 14 броньовиків та понад 500 БпЛА ОТР.

Сили оборони за добу ліквідували ще 1160 російських окупантів
Фото: скріншот з відео

За минулу добу Сили оборони ліквідували ще 1160 російських окупантів і знищили 5 ворожих танків.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 30.11.25 орієнтовно склали:

Фото: Генштаб ЗСУ

  • особового складу – близько 1 172 860 (+1 160) осіб
  • танків – 11 386 (+5) од.
  • бойових броньованих машин – 23 672 (+14) од.
  • артилерійських систем – 34 740 (+7) од.
  • РСЗВ – 1 552 (+2) од.
  • засоби ППО – 1 253 (+0) од.
  • літаків – 430 (+0) од.
  • гелікоптерів – 347 (+0) од.
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 85 851 (+508) од.
  • крилаті ракети – 4 024 (+29) од.
  • кораблі / катери – 28 (+0) од.
  • підводні човни – 1 (+0) од.
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 68 512 (+49) од.
  • спеціальна техніка – 4 010 (+0) од.

Дані уточнюються.
﻿
