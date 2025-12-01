ЗМІ: Офіс Президента очолить Павло Паліса
Окупанти атакували Запорізьку область понад 750 разів

Від ударів ворога постраждали 20 населених пунктів. 

Окупанти атакували Запорізьку область понад 750 разів
Наслідки російської атаки
Фото: Запорізька ОВА

Впродовж доби окупанти завдали 752 удари по 20 населених пунктах Запорізької області.

Як розповів начальник ОВА Іван Федоров, війська РФ здійснили 21 авіаційний удар по Веселянці, Григорівці, Косівцеву, Гуляйполю, Залізничному, Добропіллю та Лугівському.

408 БпЛА різної модифікації (переважно FPV) атакували Новомиколаївку, Степногірськ, Приморське, Степове, Гуляйполе, Щербаки, Новоандріївку, Новоданилівку, Малу Токмачку, Чарівне, Білогір'я, Варварівку, Добропілля та Солодке.

5 обстрілів із РСЗВ завдано по Малокатеринівці, Гуляйполю, Варварівці та Солодкому.

318 артилерійських ударів нанесено по території Степногірська, Приморського, Степового, Гуляйполя, Щербаків, Новоандріївки, Новоданилівки, Малої Токмачки, Чарівного, Білогір'я, Варварівки, Добропілля та Солодкого.

Надійшло 10 повідомлень про пошкодження квартир та приватних будинків.

Мирні жителі не постраждали.
