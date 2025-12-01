Окупанти атакували Запорізьку область понад 750 разів

Надійшло 10 повідомлень про пошкодження квартир та приватних будинків.

318 артилерійських ударів нанесено по території Степногірська, Приморського, Степового, Гуляйполя, Щербаків, Новоандріївки, Новоданилівки, Малої Токмачки, Чарівного, Білогір'я, Варварівки, Добропілля та Солодкого.

5 обстрілів із РСЗВ завдано по Малокатеринівці, Гуляйполю, Варварівці та Солодкому.

Як розповів начальник ОВА Іван Федоров, війська РФ здійснили 21 авіаційний удар по Веселянці, Григорівці, Косівцеву, Гуляйполю, Залізничному, Добропіллю та Лугівському.

