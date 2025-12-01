Ліндсі Грем: якщо Путін продовжуватиме наполягати на капітуляції України, тоді настав час США розігрувати карти по-іншому
"Укренерго": завтра по всій Україні діятимуть графіки відключень світла

Графіки погодинних відключень діятимуть від 0,5 до 3 черг.

Фото: ДТЕК
Фото: ДТЕК

2 грудня в усіх регіонах України будуть застосовуватись заходи обмеження споживання електроенергії.

Про це інформує НЕК "Укренерго".

Причина запровадження обмежень – наслідки попередніх російських масованих ракетно-дронових атак на енергооб’єкти.

Графіки погодинних відключень — з 00:00 до 23:59 – обсягом від 0,5 до 3 черг;

Графіки обмеження потужності для промислових споживачів — з 00:00 до 23:59.

Час та обсяг застосування обмежень можуть змінитись. "Стежте за інформацією на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні", — наголошують в енергокомпанії.

Коли електроенергія з’являється за графіком споживайте її ощадливо.
